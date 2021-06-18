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فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 18 يونيو 2021 10:09 صباحاً - افتتح الدكتور عاصم محمود قبيصي، وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، الدورة العاشرة لأئمة أوقاف ديروط جنوب، والتي تضمنت «فن التعامل مع السوشيال ميديا»؛ فى إطار تنفيذ توجيهات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بالارتقاء بالأئمة دعويا ومهنيا ومواكبة العصر.
وأكد وكيل الوزارة، في كلمته التي ألقاها خلال الافتتاح، أن الدعوة الإلكترونية أصبحت أهم وسائل الدعوة في العصر الحديث، ولا غنى للأمام عنها، خاصة أن جماعات التطرف وخفافيش الظلام تسعى جاهدة عبر هذه الوسائل في بث سمومها وأفكارها الشيطانية.
وأضاف «قبيصي» أن هناك اهتمامًا كبيرًا من الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بالدعوة الإلكترونية وتدريب السادة الأئمة على التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا.
والجدير بالذكر أن مديرية أوقاف أسيوط، افتتحت أولى الدورات في فن التعامل مع السوشيل ميديا، يوم الجمعة الموافق 11/6/2021 بالمركز الثقافي الإسلامي بمسجد التقوي بأسيوط.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: «فن التعامل مع السوشيال ميديا».. دورة لأئمة أوقاف ديروط جنوب بأسيوط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.