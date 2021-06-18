تراند الفن: دبلوماسي: زيارة رئيس المخابرات إلى ليبيا رسالة لمن يهمه الأمر

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 18 يونيو 2021 10:09 صباحاً - قال السفير محمد عبدالحكم، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن زيارة اللواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة، اليوم، إلى مدينة بنغازي، بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، واستهلها بزيارة العاصمة الليبية طرابلس، في إطار الجهود المصرية لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين، لافتا إلى أن تلك الزيارة بها رسائل قوية من مصر للمجتمع الدولي ولكل من يهمه الأمر بأن مصر تعمل على دعم جهود المصالحة في ليبيا وتوحيد المؤسسة العسكرية هناك.

وأضاف «عبدالحكم»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC»، والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية «DMC»، أن التقاء رئيس المخابرات العامة المصرية خلال زيارته لبنغازي، بالمشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني الليبي، جاء من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، وتأمين الاستحقاقات القادمة وفق خارطة الطريق، ومنها إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

وأوضح أن الوزير عباس كامل قد حمل رسالة من الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد فيها الخير حرص مصر على تحقيق المصالحة الوطنية من أجل إخراج ليبيا من الدوامة التي مرت بها خلال الفترة الماضية، ولرفع المعاناه عن الشعب الليبي، حيث تأتي تلك الزيارة في توقيت بالغ الأهمية قبيل مؤتمر برلين المقبل في ألمانيا للحديث عن أخر المستجدات على الساحة الليبية.

وأكد أن القاهرة تعمل على توحيد المؤسسة العسكرية الليبية وتنفيذ المصالحة بين مختلف أبناء الشعب الليبي وفق جهود جبارة من أجل إنفاذ ذلك، وكذا إخراج المرتزقة لإنجاح جهود السلطة التنفيذية في ليبيا وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في 24 ديسمبر المقبل.

وأشار إلى أن ما يقوم به الرئيس عبدالفتاح السيسي تجاه الأزمة الليبية جميعها مثمره لتحقيق الأمن والاستقرار، وللعمل على إخراج المرتزقة الأجانب وسحب القوات التركية من ليبيا، وكذا سحب المرتزقة والقوات الأجنبية من هناك، «أتوقع أن يقوم مؤتمر برلين الجديد بممارسة ضغط على تركيا للإسراع في سحب القوات التركية من ليبيا وكذا المرتزقة الأجانب».