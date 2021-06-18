فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 18 يونيو 2021 10:09 صباحاً - لندن – أ ش أ:
فتحت هيئة الخدمات الصحية في إنجلترا، أبوابها أمام جميع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا لتلقي اللقاحات المضادة لكورونا اعتبارًا من اليوم الجمعة، وهي خطوة كبيرة نحو هدف الحكومة المتمثل في تطعيم كل شخص بالغ بجرعة الأولى من اللقاحات المضادة لكوفيد-19، شهر يوليو المقبل.
وذكرت صحيفة الجارديان البريطانية، اليوم، أن رئيس الوزراء بوريس جونسون قرر الاثنين الماضي تأجيل إعادة فتح إنجلترا بالكامل ورفع قيود الإغلاق حتى 19 يوليو المقبل، بسبب ارتفاع عدد الحالات، لكنه سرع أيضًا من خطط التطعيم وتعهد بإعطاء كل بالغ جرعة أولى في نفس التاريخ.
وأفادت الصحيفة، بأن بريطانيا أعطت الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لكورونا لأكثر من 42 مليون شخص، أي ما يقرب من 80٪ من البالغين.
ووفقًا للصحيفة البريطانية، تطرح لقاحات فايزر واسترازينيكا وموديرنا في جميع أنحاء المملكة المتحدة، على الرغم من توصيات المسؤولين بضرورة توفير بديل للقاح استرازينيكا للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 40 عامًا بعد أن ارتبط بجلطات دموية نادرة.
ومن المتوقع أن يكون ثلثي البالغين في المملكة المتحدة قد تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح بحلول 19 يوليو المقبل، موعد رفع ما تبقى من قيود كورونا.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: إنجلترا تبدأ تطعيم من هم فوق سن 18 عامًا ضد كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.