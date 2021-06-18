فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 18 يونيو 2021 10:09 صباحاً - لقي شخص مصرعه وأصيب آخر، إثر حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق سفاجا الغردقة، ونُقلت الجثة للمشرحة، والمصاب لمستشفى الغردقة العام؛ لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة َوجار التحقيقات. وتلقت غرفة عمليات البحر الأحمر، إخطارًا بانقلاب سيارة ملاكي تحمل لوحات ف.ط.و بطريق سفاجا الغردقة، وعلى الفور تم الدفع بالإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين وفاة قائد السيارة وإصابة شخص آخر. بينما أفاد مصدر أمني بانتقال قوة أمنية لموقع الحادث، وتبين من التحريات الأولية بأن الحادث نتيجة السرعة الزائدة وتم إخطار النيابة، وجار التحقيقات. وفي سياق آخر، تمكنت الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا، برئاسة هدي المغربي، من إزالة 25 منزلًا من مساكن منطقة زرزارة، التي تم نقل الأهالي منها إلى منطقة بديل العشوائيات «حي الروضة». وأشارت «المغربي» إلى أن الإزالة بمنطقة زرزارة تتسم بالصعوبة نظرا لطبيعة المنطقة الجبيلية والصخرية؛ لذلك تمت أغلبها باستخدام الأدوات اليدوية، بالإضافة إلى معدات الوحدة المحلية لمدينة سفاجا

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: مصرع شخص وإصابة آخر في حادث سيارة بطريق سفاجا الغردقة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.