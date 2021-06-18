تراند الفن: ​​باقي 13 يومًا.. كيف تحجز تذكرة دخول معرض الكتاب؟

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 18 يونيو 2021 10:09 صباحاً - استعدادات مكثفة تجريها وزارة الثقافة، لوضع اللمسات الأخيرة للدورة الـ52 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، والتي ستنطلق فعالياتها خلال الفترة من 30 يونيو وحتى 15 يوليو المقبل.

وفي هذا الصدد تجري الهيئة المصرية العامة للكتاب، اليوم الخميس، قرعة تسكين الناشرين في الصالات بأجنحتهم، ويرأس الجلسة المستشار محمود عابدين المستشار القانوني للهيئة، بقاعة المنارة.

حيث يتم تسكين جميع قاعات المعرض الأربعة وستبدأ بتسكين الناشرين العرب ثم قاعة الأطفال ويليها قاعة4٤ ثم صالتي 1 و2، وفق توجيهات وزيرة الثقافة، باستيعاب جميع من تقدم للمشاركة في الدورة المقبلة من الناشرين.

على جانب آخر، تضع هيئة الكتاب اللمسات النهائية لإطلاق المنصة الإلكترونية للمعرض، بدءا من يوم الثلاثاء المقبل، تزامنا مع المؤتمر الصحفي الذي تعقده وزارة الثقافة بشكل سنوي للإعلان عن تفاصيل فعاليات المعرض، ويمكن للزائر فتح الرابط الخاص بالموقع www.cairobookfair.gebo.gov.eg، أو من خلال محرك البحث جوجل.

ومن المقرر أن يتم تقديم كل الخدمات التي يسعى الجمهور لمعرفتها، في إطار تسهيل وزارة الثقافة على الجمهور، ومراعاة ظروف انتشار جائحة كورونا، ولتفعيل نظام الحجز الالكتروني للتذاكر، وبحث إمكانية الحصول على الإصدارات من خلال البحث عن الإصدارات ودور النشر المشاركة، إلى جانب برنامج الفعاليات التي ستعقد افتراضيًا (أون لاين)، وخريطة المعرض، وجولة افتراضية محاكاة للواقع داخل قاعات المعرض.

ويجري خلال هذه الفترة تحميل كل أغلفة الإصدارات والكتب المشاركة بها دور النشر المختلفة، حتى يتمكن الجمهور من تحديد أولوياته من اقتناء الأعمال المختلفة قبل وصوله المعرض، ومن ثم تقليلا للكثافة التي يمكن أن يشهدها المعرض، نظرا لاقتصار دخول المعرض على أعداد محدودة من الجمهور.

ويتطلب الحجز الالكتروني، من الجمهور إدخال البيانات الشخصية المطلوبة “الاسم- رقم الهاتف – البريد الإلكتروني- العمر- الجنسية -النوع”، ثم يتم إرسال نسخة من التذكرة عبر رسالة نصية على واتساب للرقم المسجل ونسخة أخرى على البريد الإلكتروني تحتوى على بوابة الدخول واليوم المحدد للزيارة.

وتشمل المنصة كافة التفاصيل والخدمات التي تهم زوار المعرض، مثل إمكانية الحصول على الإصدارات من خلال البحث عن الكتب ودور النشر المشاركة، إلى جانب أجندة الأنشطة والفعاليات التي ستجرى افتراضيًا (أون لاين)، وخريطة المعرض، وجولة افتراضية محاكاة للواقع داخل قاعات المعرض.