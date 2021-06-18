تراند الفن: أسعار جديدة للموتوسيكلات.. وتجار يوضحون السبب

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 18 يونيو 2021 11:09 صباحاً - شهدت أسعار الدراجات والموتوسيكل ارتفاعا بقيمة تتراوح ما بين 10 إلى 15% فى السوق المحلى، فيما أرجع عدد من التجار سبب الزيادة إلى ارتفاع الأسعار العالمية، مع ارتفاع أسعار الشحن.

حالة الركود التى تمر بيها مبيعات الدراجات والموتوسيكل قللت من ارتفاعات غير مسبوقة

وقال جمال عبد المعطى، رئيس شعبة الدراجات بغرفة القاهرة، إن حالة الركود التى تمر بيها مبيعات الدراجات والموتوسيكل قللت من ارتفاعات غير مسبوقة فى الأسعار، مؤكدا أن بالرغم من ارتفاع الأسعار العالمية للشحن والواردات إلا أن عدد كبير من التجار قلل من هامش ربحة لجذب الزبائن.

وأشار عبد المعطى فى تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن الموسم الحالى يعد موسم «مضروب» فى حركة البيع والشراء، قائلا: «كنا ننتظر الإجازات لإنعاش المبيعات إلا أن طول العام الدراسى واعتبار الأسر الدراجات من الكماليات كشف أن هذه الأوضاع ساهمت فى خروج عدد كبير من التجار من القطاع وإغلاق النشاط».

أسعار الدرجات الهوائية من 450 إلي 3000 جنيه

وتابع: أن أسعار الدرجات الهوائية يختلف علي حسب حجمها ومواصفاتها، حيث تتراوح بين 450 جنيها الي 3000 جنيه، حيث أنه يوجد دراجات هوائية بها مساعدين وفرامل باكم مثل السيارات وتكون مصنوعة من الالومنيوم وبها 30 سرعة يصل سعرها إلي 3000 جنيه.

وأضاف أن حركة البيع والشراء ضعيفة حيث يغلب تصليح المستعمل بدلا من الشراء فيما يتعلق بالموتوسيكل، حيث يباع موتوسيكلات حلاوة تايجر بسعر 17.000 جنيه، وإكسبريس بسعر 16.500 جنيه، وموتوسيكلات إكسبريس 200 عداد ديجتل باكم «أمامى وخلفى» بسعر 17.500 جنيه ويباع موتوسيكل دايون 2 13.200 جنيه ويباع دايون 3 14.000 جنيه، وموتوسيكل دايون 4 اكسبريس 16.000 جنيه.

وفيما يتعلق بمركبات «التوك توك» أوضح رئيس شعبة الدراجات أن هناك ارتباك كبير فى سوق التوتوك الذى يعانى من قرارات عديدة لتوفيق أوضاعها.