تراند الفن: مصرع عامل بصعق كهربائي ووفاة طفلة صدمتها دراجة بخارية بسوهاج

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 18 يونيو 2021 11:09 صباحاً - لقي عامل مصرعه بصعق كهربائي من ماكينة لحام إثر ملامسته أحد الأسلاك العارية، بدائرة مركز ساقلته، كما لقيت طفلة مصرعها إثر اصطدام دراجة بخارية بها بدائرة مركز دار السلام بسوهاج.

كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة ساقلته يفيد ورود إشارة من المستشفى المركزي بوصول «محي الدين.م.م» 48 عامًا، عامل، ومقيم بدائرة مركز طهطا «جثة هامدة» إثر صعق كهرباء.

وبسؤال شقيقه «ماهر.م.م» 35 عامًا، عامل، ويقيم بذات الناحية، قرر بأنه أثناء قيام شقيقه استخدام ماكينة لحام مواسير مياه بناحية الجلاوية، لامست يده أحدي الأسلاك العارية، ما أدى إلى صعقه ووفاته، ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة صدمة عصبية ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة، حرر محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.

كما تبلغ لمركز شرطة دار السلام من مستشفى راشد التخصصي، بوصول الطفلة «حبيبة.ع.ع» 7 سنوات، تلميذة، وتقيم بناحية دائرة المركز «جثة هامدة» إثر حادث دراجة بخارية.

وبالانتقال والفحص وسؤال والدها «عبدالوهاب.ع.م» 47 عامًا، عامل، ويقيم بذات الناحية، قرر بأنه أثناء لهو ابنته أمام المنزل اصطدمت بها دراجة بخارية قيادة «عاطف.ع.م» 17 عامًا، طالب، ويقيم بذات الناحية، ما أدى لوفاتها ونفى الشبهة الجنائية.

وبسؤال قائد الدراجة، قرر بأنه فوجئ بالطفلة المذكورة أمامه، ولم يتمكن من مفاداتها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة لتباشر التحقيق.