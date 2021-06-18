تراند الفن: «التعليم» و«البترول» يوقعان اتفاقية لتنفيذ مشروعات تعليم فني جديدة

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 18 يونيو 2021 11:09 صباحاً - وقع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اتفاقية تعاون؛ لتنفيذ مشروعات تعليم فني بمدينة بورسعيد، ضمن المساهمة المخصصة من مشروع حقل ظهر في التنمية المجتمعية بالمحافظة، والتي تأتي كواحدة من المبادرات التي ينفذها المشروع بالمحافظة، منذ بداياته عام 2017.

ويأتي ذلك في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين شركتي أيوك «إيني» والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، في مارس عام 2017؛ لتنفيذ مبادرات اجتماعية وصحية بمحافظة بورسعيد.

وتتضمن اتفاقية التعاون تجديد المباني وتطوير المناهج لعدد من المدارس الفنية لتحويلها لمدارس فنية نموذجية، بما يسهم في تطوير نظام التعليم الفني بالمرحلة الثانوية، وتصميم مناهج مدرسة التكنولوجيا التطبيقية المقرر افتتاحها خلال العام الدراسي الجديد.

وأكد الوزيران والمحافظ، أهمية الدور المحوري لمبادرات التنمية المجتمعية التي تقوم بها شركات قطاع البترول بمصر، وتسهم بقوة في دعم جهود الدولة؛ لتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وأوضح وزير التربية والتعليم، أن هذا البروتوكول يأتي كواحد من جهود عملية تطوير التعليم وبخاصة التعليم الفني الذى يحظى بدعم ومتابعة من القيادة السياسية والحكومة لمساهمته الإيجابية في دعم الصناعة والاقتصاد الوطني.

وأعرب عن سعادته بتوقيع الاتفاقية والتعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وإدراج تخصصات جديدة تلبي احتياجات سوق العمل، تماشياً مع استراتيجية الدولة المصرية ورؤية التنمية المستدامة 2030، مشيرًا إلى أن هذه المدارس يبلغ عددها حالياً 20 مدرسة في 7 محافظات.

وأكد وزير البترول والثروة المعدنية على أهمية استمرار هذا التعاون البناء بين الوزارتين في تطوير ورفع كفاءة التعليم الفني، بما ينعكس إيجابًا على توفير عمالة متخصصة للمشروعات الصناعية والاستثمارية ومنها مشروعات البترول والغاز والثروة المعدنية.

من جهته، أشاد محافظ بورسعيد بمبادرات التنمية المجتمعية التي تنفذها شركات البترول والغاز بمحافظة بورسعيد في مجالات دعم التعليم والرعاية الصحية على مدار فترات عملها بالمحافظة.

ووقع الاتفاقية إلى جانب الوزيرين والمحافظ الدكتور مجدى جلال رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» و«Marco Rotondy» المدير العام لشركة أيوك «إيني» وعبدالرحمن السويدي العضو المنتدب لمؤسسة السويدي إليكتريك المسؤولة عن الإشراف على المدارس الفنية ببورسعيد.