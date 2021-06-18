تراند الفن: بأحدث الإصدارات التكنولوجية.. افتتاح مقر إدارة نظم معلومات المرور بأكتوبر-(فيديو)

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 18 يونيو 2021 11:09 صباحاً - كتب- علاء عمران:

افتتحت وزارة الداخلية المقر الجديد للإدارة العامة لنظم معلومات المرور بقطاع الشرطة المتخصصة بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة.

وتم تجهيز المقر الجديد للإدارة العامة لنظم معلومات المرور بأحدث إصدارات الأجهزة التكنولوجية المؤمنة طبقاً للمواصفات القياسية العالمية مما يساهم في رفع قدرة مركز المعلومات الخاص بالإدارة بأكثر من ثلاث أضعاف المركز الحالي ليتمكن المركز من استيعاب الخطط المستقبلية لإدارة حركة المركبات على كافة الطرق والمحاور لتحقيق أقصى درجات الانضباط المروري من خلال المراقبة الإلكترونية الحديثة.

ويتيح مركز معلومات الإدارة تقديم الخدمات المرورية إلكترونيا من خلال تطبيقات تراخيص موحدة لرخص القيادة والتسيير بالإضافة لتقديم خدمات تجديد التراخيص إلكترونياً بموقع وزارة الداخلية (بوابة مرور مصر وموقع بوابة مصر الرقمية)، والربط مع الهيئات المشاركة في الخدمات المرورية كسداد الرسوم والضرائب والمخالفات ورسوم وثائق التأمين الإجباري.

وتم استحداث خدمات تطبيقات تبادل خطابات (حظر البيع – رفع حظر البيع – التجديد السنوي) إلكترونياً للمركبات الحاصلة على تسهيلات ائتمانية من كافة البنوك التجارية، بالإضافة إلى تيسير الخدمات المرورية لمالكي المركبات التي مضى على صنعها (20) عاماً والراغبين في إحلال وتجديد مركباتهم القديمة بأخرى حديثة تعمل بالغاز الطبيعي في إطار مبادرة رئيس الجمهورية لإحلال تلك المركبات.

كما تضمن المقر الجديد إنشاء مركز لتشفير الملصق الإلكتروني تم تجهيزه بأحدث الماكينات العالمية لتأمين كافة بيانات الملصق وعدم إمكانية قراءتها إلا من خلال قوارئ وزارة الداخلية للحفاظ على سرية تلك البيانات، ويعد الملصق الإلكتروني من أهم عناصر منظومة النقل الذكي لإدارة الحركة المرورية على الطرق بشكل إلكتروني.

كما يحتوي المقر الجديد على مركز إصدار كروت وتصاريح تشغيل للمركبات وقائديها (النقل البري) الخاضعين لأحكام القانون الخاص بتنظيم نقل الركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، وسيتم تقديم هذه الخدمة عقب حصول الشركات العاملة في هذا المجال على رخصة التشغيل من الجهة المعنية.

وتتولى الإدارة العامة لنظم معلومات المرور تنسيقاً مع جهات الوزارة المعنية إنشاء وحدات مرور إلكترونية لتقديم خدمات المرور الترخيصية دون التقيد بمحل إقامة طالب الخدمة.

وفى هذا الإطار تم الانتهاء من تجهيز أول مقر بمول سيتي ستارز تمهيداً للتشغيل بالإضافة إلى إنشاء محطات فحص فني آلي للمركبات، ومراكز تعليم قيادة باستخدام أحدث الأجهزة العالمية، تم الانتهاء من إنشاء أول محطة فحص ومدرسة تعليم قيادة بمحافظة بورسعيد تمهيداً لتشغيلها وتعميم المشروع على كافة أنحاء الجمهورية.

يأتي هذا في ضوء سعى وزارة الداخلية نحو ارتياد آفاق تحديث وتطوير كافة جهات الوزارة لتحقيق مستهدفات الرسالة الأمنية وتدعيم ركائز الأمن، وذلك حرصا من الوزارة على تقديم الخدمات الأمنية الجماهيرية بجودة وإتقان.