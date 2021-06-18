تراند الفن: التعليم تُعلن تفاصيل أسئلة المواد غير المضافة للمجموع للثانوية العامة

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 18 يونيو 2021 11:09 صباحاً - كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، النقاب عن كل ما يخص أسئلة المواد غير المضافة للمجموع للثانوية العامة، مُعلنا أنه سيتم إتاحة المواد التي لا تضاف لمجموع طلاب الثانوية العامة 2021، على موقع الوزارة، على أن يقوم الطالب بطباعتها والإجابة عليها في المنزل.

طريقة الحصول على أسئلة المواد غير المضافة للمجموع للثانوية العامة

وشدد الوزير، في تصريحات صحفية، اليوم، على جروب أولياء الأمور عبر تطبيق «واتساب»، أنه سيكون متاحًا للطلاب حل محتوى أوراق الأسئلة المطروحة على موقع الوزارة في المنزل وتسليمها للجان الامتحانية.

التعليم تعلن التعليمات الخاصة بكيفية الحل في الامتحانات النهائية على البابل شيت للثانوية العامة

يشار إلى أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أعلنت التعليمات الخاصة بكيفية الحل في الامتحانات النهائية على البابل شيت، وكيفية رصد الإجابات على التابلت وهي كالآتي:

1- ستعقد الامتحانات إلكترونيًا مع إتاحة ورقة أسئلة مطبوعة وبابل شيت للإجابة وورقيًا فقط في حالة طالب المنازل أو إعادة.

2- الأسئلة من نوعية الاختيار من متعدد MCQ.

3- تحتوى كراسة الإجابة على أوراق بيضاء لكتابة الخطوات المطلوبة لبعض المواد العلمية، ويسمح بدخول كتاب الوزارة.

4- للطلاب الذين تسلموا تابلت يكون حل الأسئلة على ورقة البابل شيت، ثم رصد الإجابات داخل التابلت وسيتم إتاحة الوقت الكافي لذلك والهدف هو تأمين الطالب في حالة حدوث أي مشكلة تقنية 5- التصحيح إلكتروني في كافة الأحوال لضمان العدالة الكاملة بين الطلاب

كيفية الحل في البابل شيت

1- اقرأ التعليمات الخاصة بالامتحان بعناية.

2- في حالة استلامك ورقة إجابة تالفة عليك استبدالها بورقة إجابة أخرى.

3- املأ بياناتك بشكل صحيح ولا تكتب اسمك إلا في المكان المخصص.

4- فكر في الأسئلة جيداً قبل اختيار الإجابة.

5- اختار الإجابة عن طريق تظليل الدائرة بشكل كامل داخل إطار الدائرة فقط، وليس خارجها.

6- تأكد من تطابق رقم السؤال في ورقة الأسئلة مع نفس الرقم في ورقة الإجابة.

7- استخدم قلم جاف أزرق التظليل.

8- إذا أردت تغيير الإجابة لا تستخدم مزيل الكتابة Corrector ولكن أشطب الإجابة عن طريق وضع علامة خطأ عليها ثم تظليل الإجابة الجديدة حتى يستطيع الكمبيوتر قراءة إجابتك الصحيحة.

9- إذا تم شطب الإجابة بأي طريقة أخرى لن تحسب درجة السؤال.

10- لا يصح اختيار أكثر من إجابة واحدة لأن درجة السؤال لن تحسب

11- تأكد من مطابقة إجابتك على التابلت مع ورقة البابل شيت 12- في حالة عدم تطابق إجابتك على التابلت مع البابل شيت سيتم احتساب إجابتك على البابل شيت.

13- إذا كان هناك مشكلة في قراءة البابل شيت بالسكائر سيتم احتساب إجابة التابلت.

14- في حالة اختلاف الإجابات كلها بين التابلت والبابل شيت.