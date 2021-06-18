تراند الفن: استطلاع لـ«إيران إنترناشيونال» يرجح حصول رئيسي على أكبر عدد من الأصوات

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 18 يونيو 2021 12:09 مساءً - تظهر نتائج الاستطلاع الذي أجرته شركة «استايس»، حسب طلب من قناة «إيران إنترناشيونال»، أنَّه من المرجح أن يحصل إبراهيم رئيسي على 76% من أصوات الناخبين المحتملين.

وبحسب الاستطلاع، يأتي بعد رئيسي، المرشح محسن رضائي بنسبة 15%، ويليهما عبد الناصر همتي بـ7%.

وأشارت نتائج الاستطلاع السابقة التي أجريت يوم الأحد 13 يونيو، إلى أن احتمال المشاركة في الانتخابات أقل بشكل ملحوظ بين الشباب.

وبحسب النتائج، فإن نسبة المشاركة بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عاما تقدر بحوالي 28 في المائة فقط، بينما تبلغ هذه النسبة 47% بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 60 عامًا فأكثر.

وأعلنت مجموعات مختلفة من النشطاء السياسيين والمدنيين أنهم لن يشارکوا في الانتخابات، كما انضم كثير من الناس إلى حملة «لا للتصويت» في الأسابيع الأخيرة.

ووصفت أسر قتلى احتجاجات السنوات القليلة الماضية، بمن فيهم أسَر قتلى احتجاجات نوفمبر 2019، وكذلك أسر ركاب الطائرة الأوكرانية التي أسقطت بصواريخ الحرس الثوري الإيراني، وصفت المشاركة بأنها وضع السبابة في دماء أبنائهم.

أما علي خامنئي، الذي قال في کلمة ألقاها قبل يومين إن «عدم المشاركة في الانتخابات يعني النأي بالنفس عن النظام»، فقد كرر صباح الجمعة عندما أدلى بصوته أن «الصوت الواحد له أهمية بالتأكيد، وهذا الصوت يشكل ملايين الأصوات».

وقال: «كل ما سيفعله الناس اليوم من الصباح إلى الليل سيصنع مستقبلهم ومصيرهم لعدة سنوات، ولهذا السبب فإن العقل والحكمة يقولان بأن يساهم الناس في تحديد مصيرهم بأنفسهم».

وإضافة إلى الجماعات والأحزاب والناشطين السياسيين والمدنيين المعارضين للنظام الإيراني الذين قاطعوا الانتخابات، صرح بعض الإصلاحيين بأنهم لن يشارکوا في «انتخابات مهينة وتمت هندستها».