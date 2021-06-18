تراند الفن: قياس نتائج اختبار التحصيل الدراسي 1442 هـ عبر تطبيق توكلنا

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 18 يونيو 2021 12:09 مساءً - من الأمور التي يهتم بها السعوديون هذه الأيام قياس نتائج اختبار التحصيل الدراسي 1442 هـ عبر تطبيق توكلنا، حيث أعلن اليوم المركز الوطني للقياس عن ظهور نتائج اختبار التحصيل الدراسي وذلك للفترة الأولى خلال العام الجاري 1442هـ، إذ أنه يتمّ إرسال جميع النتائج الخاصة بالطلبة من خلال البريد الإلكتروني الذي تم تسجيله علي نظام قياس الوطني في السعودية.

ويأتي ذلك تسهيلا علي جميع الطلاب في البحث عن النتيجة الخاصة بكل طالب، وفق ما نقل موقع «مكة نيوز»، ويمكن للسعوديين قياس نتائج اختبار التحصيل الدراسي 1442 هـ عبر تطبيق توكلنا.

قياس نتائج اختبار التحصيل الدراسي 1442 هـ عبر تطبيق توكلنا ورابط إلكتروني

ووفق المركز الوطني فإن قياس نتائج اختبار التحصيل الدراسي 1442 هـ عبر تطبيق توكلنا، أو من خلال حساب المستفيد الخاص به علي الموقع من خلال الرابط التالي: http://e-services.etec.gov.sa.

قياس نتائج اختبار التحصيل الدراسي 1442 هـ عبر تطبيق توكلنا

أما بشأن قياس نتائج اختبار التحصيل الدراسي 1442 هـ عبر تطبيق توكلنا، فقد أوضح أوضح المركز الوطني للقياس أن ذلك يتم عبر عدة خطوات على النحو التالي:

– أولا: يجب على كل شخص تحميل تطبيق توكلنا السعودي.

– ثانيا: تسجيل حساب خاص لكل شخص على تطبيق توكلنا.

– ثالثا: تسجيل الدخول في التطبيق بعد إنشاء الحساب.

– رابعا: تظهر النتيجة بكل التفاصيل ويكون هناك إشعار لها عبر تطبيق توكلنا.

قياس نتائج اختبار التحصيل الدراسي 1442 هـ عبر تطبيق توكلنا ورابط إلكتروني وأهمية تلك الاختبارات

وضمن قياس نتائج اختبار التحصيل الدراسي 1442 هـ عبر تطبيق توكلنا، فإنه يأتي معرفة اختبارات التحصيلي والتي تعد بمثابة اختبارات ذات هدف من لقياس مدى درجة استيعاب الطالب لما يتم تحصيله ودراسته خلال السنوات الثلاث في مرحلة الثانوية العامة في التخصيين العلمي والنظري.

ويتم توزيع الأسئلة بواقع تقسيم 50% محددة لمقررات الصف الثالث الثانوي، بينما تصل نسبة الصف الثاني الثانوي إلي 30% بينما يصل الصف الأول الثانوي إلي نسبة 20%.

ويقسم الاختبار بدوره إلى أقسام على مدة زمنية تقدر بساعتين تقريبا حتي يصبح لكل قسم مدة زمنية مخصصة وهي 25 دقيقة.