فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 18 يونيو 2021 12:09 مساءً - كتب- علاء عمران: تمكن رجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط تاجر مخدرات بحوزته كمية من مخدر الحشيش في الإسكندرية. وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه وتبين أنه مقيم بمحافظة جنوب سيناء، وضُبط بحوزته 215 طربة لمخدر الحشيش وزنت 21,500 كيلو جرام- مبلغ مالي- هاتفان محمول؛ وذلك حال قيادته سيارة بدائرة قسم شرطة ثان العامرية. بمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة المضبوطة بحوزته بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة، والسيارة لتسهيل عملية الترويج. تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: مكافحة المخدرات تُسقط ديلر بـ 200 طربة حشيش في الإسكندرية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.