تراند الفن: “تعليم القليوبية” تحدد موعد الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 18 يونيو 2021 12:09 مساءً - القليوبية – أسامة علاء الدين:

أعلن ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبيه، أن أعمال الرصد مستمرة لدرجات طلاب الصف الثالث الإعدادي 2021، حيث بدأت أعمال الرصد أمس الخميس، وتستمر ما بين 3 إلى 4 أيام، حيث من المتوقع إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 القليوبية في غضون يوم الأحد أو الاثنين المقبل على أقصى تقدير.

وأشار “محمود”، في تصريحات صحفية اليوم، إلى أنه من المقرر إعلان النتيجة من خلال الموقع الرسمي الرسمي لوزارة التربية والتعليم، وموقع مديرية التربية والتعليم بالقليوبية وموقع محافظة القليوبية حيث سيتم إعلان النتيجة فور انتهاء أعمال رصد الدرجات.

وتابع وكيل وزارة التعليم بالقليوبية، أن نتيجة الشهادة الإعدادية القليوبية بالاسم ورقم الجلوس 2021 سيحصل من خلالها كل طالب على درجاته في كل مادة من المواد الدراسية التي تضاف للمجموع والمواد التي لا تضاف للمجموع.

وخصصت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية رابطا لإعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي «الإعدادية 2021» فور انتهاء التصحيح والرصد واعتمادها من حيث يمكن للطالب الحصول علي نتيجته من خلال الرابط المخصص على موقع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة أو من صفحة محافظ القليوبية علي الفيسبوك.