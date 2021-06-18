تراند الفن: بدورته الاستثنائية.. مركز مصر للمعارض الدولية يحتضن معرض الكتاب

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 18 يونيو 2021 01:09 مساءً - أسابيع قليلة، وتنطلق الدورة الـ52 الاستثنائية من معرض القاهرة الدولى للكتاب، فى ظل ظروف جائحة كورونا التي فرضت عدة إجراءات احترازية، منها إقامة المعرض بدون فعاليات ثقافية أو فنية حية واستبدالها عنها بسلسلة من الفعاليات الافتراضية الـ«أون لاين».

وقررت وزارة الآثار أن يتمّ حجز تذاكر معرض الكتاب للجمهور «أون لاين» منعا للتكدس أمام بوابات المعرض، بجانب إطلاق منصة رقمية التحول الرقمي، لتضم جميع التفاصيل والخدمات التي تهم المشاركين وزوار المعرض، الذي سيقام على أرض مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

وترصد «الوطن» أبرز المعلومات عن مركز مصر للمعارض الدولية، الذي سيحتضن الدورة الاستثنائية لمعرض الكتاب تحت شعار «فى القراءة حياة»، خلال الفترة من 30 يونيو حتى 15 يوليو، وهي كالتالي:

– نفذته القوات المسلحة بالتعاون مع عدد من الشركات المدنية.

– افتتح في نوفمبر عام 2018.

– أعاد المركز وضع مصر من جديد على الخريطة السياحية للمؤتمرات الكبرى والمعارض العالمية.

– يتميز بموقعه الجغرافي المتميز، في جنوب محور المشير، وغرب الطريق الدائري ومدخل القاهرة الجديدة.

– يوجد به منطقة استراتيجية تضم قرية أوليميبة وفندقا، ومنطقة للمراسم العسكرية ومسجد ودار مناسبات.

– يعد صرحا حضاريا جديدا، حيث شيد وفقا لأحدث النظم التقنية والتكنولوجية.

– تصل مساحته لحوالي 311 ألف متر مربع، أي ما يعادل 74 فدانا.

– تمتلك المنشآت من مساحته نحو 23% منها، بما يصل إلى 17 فدانا.

– يحتضن مجمع القاعات الرئيسية على مساحة أكثر من 60 ألف متر مربع.

– يضم 4 قاعات عرض بمسطح 10 آلاف متر مربع، وتصل مساحة كل منهم إلى نحو 40 ألف متر مربع.

– تم تجهيزه بكل الإمكانيات الفنية والاحتياجات التقنية من أنظمة الصوت والإضاءة ووسائل العرض.

– كما يوجد به 2 بلازا داخلية على طابقين بإجمالي مسطح 9500 متر مربع، و4 مداخل استقبال بمسطح 8 آلاف متر مربع، وتضم 4 مناطق إدارية خلفية بمسطح 2400 متر مربع.

– يوجد داخل المركز مبنيين للمطاعم بإجمالي مسطح 3500 متر مربع، ومنطقة البلازا الرئيسية التي تضم مسار الحركة الرئيسي ومنطقة المطاعم المفتوحة، بإجمالي مسطح 11 ألف متر مربع.

– به مناطق مفتوحة تستخدم للعرض المكشوف بإجمالي مسطح 65 ألف متر مربع، ويمكن استخدامها كساحة انتظار سيارات تسع حتى 2200 سيارة.

– يضم 7 مباني للخدمات على مساحة 7 آلاف متر مربع، يوجد بها الورشة والمخازن ومباني الإقامة ومحطة الكهرباء وخزانات المياه.

– جرت أعمال التنسيق الحضاري للموقع العام من خلال الطرق الرئيسية والفرعية والأرصفة والمشايات والمساحات الخضراء، بإجمالي مسطح 163 ألف متر مربع.

– تبلغ طول الأسوار أكثر من 2400 متر مربع.

– يحيطه 9 بوابات رئيسية لتنظيم الدخول والخروج ومبنيين لحجز التذاكر.

– أولى المعارض التي احتضنها، كان معرض «إيديكس مصر 2018» للصناعات الدفاعية، بمشاركة أكثر من 40 دولة ومئات الشركات المتخصصة في المجال، ويعد الأول من نوعه في منطقة شمال ووسط إفريقيا، في ديسمبر الماضي.

– احتضن العديد من المعارض، بينها «معرضي القاهرة الدولي للكتاب 2019 و2020، معرض أوتوماك فورميلا 2019، ومعرض لو مارشيه 2019، ومعرض تراثنا 2020».