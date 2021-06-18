فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 18 يونيو 2021 01:09 مساءً - كتب – محمود مصطفى: أعلن الأزهر الشريف، تشكيل غرفة عمليات برئاسة الدكتور محمد الضويني وكيل المشيخة، لتلقي شكاوى امتحانات الشهادة الثانوية، التي تبدأ غدا السبت، وسط إجراءات احترازية وأمنية مشددة، بجميع أنحاء الجمهورية. وخصص الأزهر الشريف، رقمي واتس آب للتواصل مع المسئولين حول شكاوى طلاب الشهادة الثانوية من الامتحانات، وهما كالتالي: 1 ـ 01002077995 مكتب وكيل الأزهر. 2 ـ 01223343001 مكتب رئيس قطاع المعاهد. وأكد الأزهر الشريف، أنه يتم تلقي الشكاوى إلكترونيا في سرية تامة، مع ضرورة إرسال ما يثبت هوية مقدم الشكوى. ومن جانبه، قال الشيخ أحمد عبد العظيم رئيس الإدارة المركزية للامتحانات، إن قطاع المعاهد أنهى كافة الاستعدادات الخاصة للامتحانات، موضحا أن إجمالى عدد طلاب الثانوية هذا العام يبلغ 113 ألف و 800 طالب وطالبة على مستوى الجمهورية، منهم 187 طالبًا بالشعبة العلوم الإسلامية. وأوضح “عبد العظيم”، أنه تم زيادة مقار اللجان، والتأكد من صلاحيتها لأداء الامتحان، ومعاينة مراكز توزيع الأسئلة، والتأكد من تأمينها، ومخاطبة مديرية الصحة لتواجد الطبيب والزائرة الصحية، ومخاطبة مديرية الأمن لتوفير التأمين اللازم للجان، وإنشاء غرف العمليات التي يجب أن تكون مرتبطة بغرفة عمليات مكتب الوكيل، وغرفة عمليات القطاع، والتأكيد على متابعة غرفة توزيع الأسئلة، والتأكيد على حسن اختيار أعضاء مراكز الأسئلة ومراكز التصحيح. اقرأ أيضا: لطلاب الثانوية الأزهرية.. تجنب 7 محظورات داخل لجان الامتحانات

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: الثانوية الأزهرية 2021.. كيفية الإبلاغ عن شكاوى الامتحانات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.