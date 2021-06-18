تراند الفن: لتقديم الرعاية للنزلاء.. الداخلية توجه قوافل طبية لسجن برج العرب وليمان برج العرب

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 18 يونيو 2021 01:09 مساءً - كتب- علاء عمران:

وجه قطاع السجون قوافل طبية عدة ضمت أطباء من مختلف التخصصات الطبية إلى سجن برج العرب وليمان برج العرب لتقديم الرعاية الطبية للنزلاء.

ووقعت القوافل الطبية الكشف على عدد من النزلاء وصرف الأدوية اللازمة لهم.

وتفعيلاً لإجراءات الطب الوقائي تم توجيه قافلة طبية إلى سجن القناطر “رجال” بالتنسيق مع الجهات المعنية وذلك للتطعيم ضد مرض الالتهاب الكبدي الوبائي فيروس (B) حيث تم تطعيم عدد من النزلاء والعاملين بالسجن.

وتواصل وزارة الداخلية جهودها في توجيه القوافل الطبية لتقديم كافة سُبل الرعاية الصحية والطبية لنزلاء السجون على مستوى الجمهورية ومتابعة حالتهم الصحية، حرصا من الوزارة على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والارتقاء بكافة أوجه الرعاية المقدمة لنزلاء السجون، لاسيما الرعاية الصحية.