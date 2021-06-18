تراند الفن: في عيد الموسيقى.. وزيرة الثقافة تعتمد برنامج احتفالات الأوبرا

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 18 يونيو 2021 01:09 مساءً - اعتمدت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، برنامج احتفالات دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، باليوم العالمي للموسيقى، الذي يوافق الاثنين 21 يونيو، ويتضمن ألوانًا فنية متنوعة على مسارحها بالقاهرة والإسكندرية.

ففي الثامنة مساء على مسرح النافورة، يقدم فريق بغدادى بيج باند بقيادة المايسترو وعازف الترومبيت الدكتور مجدي بغدادي، مجموعة من أشهر أعمال الجاز العالمية الموسيقية والغنائية.

وعلى التوازى بمسرح الجمهورية، تقدم فرقة الرقص المسرحى الحديث، عرضًا أعمق مما يبدو على السطح، تصميم وإخراج مناضل عنتر، حيث يسعى من خلال التصميمات الحركية المبتكرة والإضاءة والديكورات تأكيد نسبية الثوابت المنطقية، التى ترسخت في العقل الإنسانى وتعارفت عليها المجتمعات البشرية .

وفي نفس التوقيت على مسرح سيد درويش «أوبرا الإسكندرية» يقدم نجوم فرقة أوبرا القاهرة تحت إشراف مديرها الفنى الدكتورة إيمان مصطفى بمشاركة أوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية، حفلا بقيادة المايسترو حسن شرارة ومن إخراج حازم طايل.

يضم مجموعة من الأعمال الغنائية العالمية باللغات العربية، الإيطالية، الإسبانية، الفرنسية، الإنجليزية، منها ذكريات، ارى ضوءا، صوت الموسيقى، طريقى، نهر القمر وغيرها ، أداء ايمان مصطفي، مصطفي محمد، وليد كريم، عماد عادل، جولي فيظي، داليا فاروق، جاكلين رفيق، إنجي محسن، امينة خيرت، عمرو مدحت، الهامي أمين، عزت غانم، إبراهيم ناجي، ليلي إبراهيم، نورستا المرغني، أسامة علي، أسامة جمال، برهان الدين فاروق.

يذكر أن عيد الموسيقي بدأ لأول مرة في 21 يونية عام 1982 بفرنسا وأطلق فكرة إقامة العيد جاك لانغ حين كان وزيرًا للثقافة وموريس فلوري مدير الموسيقى والرقص، وكانا يرغبان في إعطاء مكان للروك والجاز والغناء، إلى جانب الموسيقى الأكثر كلاسيكية وأرادا تثمين أداء الهواة، وتمكن عيد الموسيقى من الانتشار بشكل واسع خارج الحدود الفرنسية حيث أصبح مع مرور الوقت ظاهرة دولية تحتفل بها معظم دول العالم.