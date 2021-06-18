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فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 18 يونيو 2021 01:09 مساءً - أدمن 25 ثانية مضت آخر الأخبار 1 زيارة
دمياط – محمد إبراهيم:
توفي شاب جراء حادث سير على طريق قرية شطا في دمياط، وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى المركزي، في انتظار استصدار تصريح الدفن.
وانتقلت قوة من ضباط قسم شرطة المركز إلى موقع البلاغ، للتعرف على ملابسات وأسباب الحادث. وكشف شهود عيان عن أن زياد السناني، البالغ من العمر ١٦ عاما، كان يقود دراجة آلية اصطدمت بصندوق قمامة كان على الطريق، ولفظ أنفاسه الأخيرة بعد أن ارتطمت رأسه بالأرض.
وتحرر محضر بالواقعة، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وجرى تسيير الحركة المرورية بعد أن توقفت لفترة.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: “اصطدم بصندوق قمامة”.. وفاة شاب في حادث سير بدمياط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.