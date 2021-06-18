تراند الفن: “اصطدم بصندوق قمامة”.. وفاة شاب في حادث سير بدمياط

دمياط – محمد إبراهيم:

توفي شاب جراء حادث سير على طريق قرية شطا في دمياط، وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى المركزي، في انتظار استصدار تصريح الدفن.

وانتقلت قوة من ضباط قسم شرطة المركز إلى موقع البلاغ، للتعرف على ملابسات وأسباب الحادث. وكشف شهود عيان عن أن زياد السناني، البالغ من العمر ١٦ عاما، كان يقود دراجة آلية اصطدمت بصندوق قمامة كان على الطريق، ولفظ أنفاسه الأخيرة بعد أن ارتطمت رأسه بالأرض.

وتحرر محضر بالواقعة، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وجرى تسيير الحركة المرورية بعد أن توقفت لفترة.