تراند الفن: 30 يوما على رحيل سمير غانم ودلال عبدالعزيز لا تعلم شيئا

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 18 يونيو 2021 01:09 مساءً - ثلاثون يومًا مرت ثقيلة على الأختين «دنيا وإيمي سمير غانم»، منذ أن رحل الأب، كما حالت أبواب غرفة العناية المركزة في أحد المستشفيات بينهما وبين والدتهما التي تصارع فيروس كورونا ومضاعفاته، تبكيان والدهما ليلًا وفي الصباح تحبسان دموعهما وتتجملان لزيارة والدتهما التي لا تعلم بخبر وفاة زوجها ورفيق عمرها حتى الآن، بعد أن قررت الأسرة إخفاء الخبر عنها خوفًا على حالتها الصحية من التدهور.

في العشرين من مايو الماضي، توفي الفنان الكبير سمير غانم، عن عمر ناهز 84 عاما، و تباينت الأسباب حول وفاته ما بين إصابته بالكلى وكورونا، وشيعت جنازته في اليوم التالي من مسجد المشير طنطاوي بمدينة نصر، بحضور ابنتيه وأزواجهما وعدد كبير من الفنانين، بينما غابت رفيقة حياته وزوجته الفنانة دلال عبد العزيز، حيث ترقد في إحدى المستفيات تتلقى الرعاية الصحية جراء إصابتها بفيروس كورونا، وقررت الأسرة إخفاء الخبر عنها خوفا عليها.

صورة معلقة على غرفة دلال عبد العزيز: المريضة لا تعلم شيئًا عن زوجها

وبعد وفاة الفنان سمير غانم بعدة أيام، نشرت «إيمي» صورة عبر خاصية «ستوري» بالحساب الشخصي لها على موقع انستجرام، لورقة معلقة على غرفة والدتها الفنانة دلال عبد العزيز مضمونها «المريضة لا تعلم أي شيء عن زوجها»، تم تعليقها لمنع تحدث الفريق الطبي المُشرف على حالة الفنانة بالمستشفى عن الراحل سمير غانم.

أدعية بالرحمة للأب وبالشفاء للأم تسيطر على حسابات إيمي ودنيا سمير غانم

على مدار شهر كامل من وفاته، تحرص الفنانة «إيمي» على زيارة قبر والدها الفنان سمير غانم في كل جمعة للدعاء له، وسيطرت حالة من الحزن الشديد على عائلة الفنان الراحل، خاصة ابنتيه الفنانتين إيمي سمير غانم وشقيقتها دُنيا سمير غانم، منذ الوعكة الصحية التي ألمت بالفنان سمير غانم قبل رحيلة وكذلك الفنانة دلال عبد العزيز، وهو ما انعكس على منشوراتهما على مواقع التواصل الاجتماعي سواء «فيس بوك» أو «إنستجرام».

ومنذ شهر كامل بدأت تدويناتهما بالدعاء للفنان سمير غانم، والفنانة دلال عبد العزيز، بالشفاء العاجل، وآيات قرآنية ودعوات بالصحة، وصولًا لـ دعاء المتوفى بعد رحيل والدهما الفنان سمير غانم، والدعاء بالشفاء لوالدتهما.

رامي رضوان يؤكد: دلال عبد العزيز لا تعلم بوفاة زوجها حتى الآن

ولا تزال الفنانة دلال عبد العزيز لاتعلم شيئا عن وفاة زوجها ورفيق عمرها، حسبما أكدت أسرتها، وهو ما أكده الإعلامي رامي رضوان، خلال برنامجه «مساء DMC»، المذاع على شاشة قناة «DMC»، أوعبر صفحاته على السوشيال ميديا، بأنها لا تعلم حتى الآن بوفاة زوجها الفنان سمير غانم، بسبب ظروفها الصحية الصعبة.

تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز

وفي تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز، قال مصدر مسؤول بالمستشفى الخاص الذي تخضع فيه الفنانة للعلاج، إن حالتها الصحية تتحسن ولكن ببطء شديد، مشيرا في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الفنانة تحتاج إلى دعم أكسجين من خلال أحد الأجهزة الطبية والذي يسمي «هاي فلو نزيل»، وما زالت الرئة تعاني من تليف جراء إصابتها بفيروس كورونا.