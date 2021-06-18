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فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 18 يونيو 2021 02:09 مساءً - أدمن 14 دقيقة مضت آخر الأخبار 9 زيارة
كتب – محمد غايات:
أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما تداولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي، من منشورات تزعم الإعلان عن وظائف جديدة بهيئة قناة السويس، لا أساس له من الصحة.
وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في بيان له، الجمعة، أنه بالتواصل مع هيئة قناة السويس، نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة للمنشورات المتداولة التي تزعم الإعلان عن وظائف جديدة بهيئة قناة السويس، وأن المنشورات المتداولة لا أساس لها من الصحة، ولا تمت للهيئة بصلة، مُوضحةً أن الإعلان عن أية وظائف جديدة يتم رسمياً عبر الطرق المقررة قانوناً من خلال الموقع الرسمي للهيئة عبر الرابط التالي: “www.suezcanal.gov.eg“، مُحذرةً المواطنين من الانسياق وراء تلك المنشورات، التي تستهدف استغلال بياناتهم الشخصية، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك المنشورات المزيفة.
وناشد المركز، جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة فيما يتم نشره، وعدم الالتفات للأخبار مجهولة المصدر، وفي حال وجود أي استفسارات بهذا الشأن يرجى الرجوع للموقع الرسمي لهيئة قناة السويس (www.suezcanal.gov.eg).
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: هل أعلنت هيئة قناة السويس حاجتها لوظائف جديدة؟.. الحكومة توضح على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.