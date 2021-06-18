تراند الفن: اعرف مراكز تلقي لقاح كورونا في دمياط للمسافرين لعملهم بالخارج

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 18 يونيو 2021 02:09 مساءً - «عودة العمالة المصرية للعمل في عدد من الدول العربية من جديد»، استعدادات مكثفة منذ بدء إعلان عدد من الدول العربية عودة العمالة، ولكنها رغم ذلك وضعت شروطًا للقادمين بضرورة الحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» قبل السفر.

من جهتها، حرصت وزارة الصحة، بالتنسيق مع وزارة الهجرة، على توفير عدد من المراكز على مستوى الجمهورية؛ تيسيرًا للراغبين في السفر للحصول على اللقاح في أقصر وقت ممكن.

وتستعرض «الوطن» أماكن مراكز لقاح كورونا في محافظة دمياط، للعاملين في الخارج، فضلًا عن توثيق الشهادات واعتمادها من قبل وزارة الصحة والسكان، ليسمح لهم بالعودة إلى أماكن عملهم في الخارج خاصة مع إلزام بعض الدول الجميع بالحصول على اللقاح.

مركز تلقي لقاح كورونا للعاملين بالخارج في دمياط

وحددت وزارة الصحة مركز تطعيم المسافرين بدمياط وهو مركز واحد بعيد عن جميع مراكز التلقيح، ويعد مركز تطعيم المسافرين بمبنى الحجر صحي بدمياط.

اعرف مراكز لقاح كورونا في دمياط

ويبلغ عدد مراكز تلقيح لقاح كورونا في دمياط لتطعيم المواطنين ضد الفيروس، 8 مراكز في المحافظة، حيث تم تجهيز 3 مركزا جديدا على مستوى المحافظة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا تضاف إلى الخمسة مراكز المخصصة حاليا لتطعيم المواطنين، بالتزامن مع إعلان وزارة الصحة عن وصول كمية جديدة من جرعات التطعيم ضد المرض.

مراكز تلقيح كورونا في دمياط تتضمن أربعة مستشفيات و4 وحدات موزعة على مختلف مناطق المحافظة للتيسير على المواطنين، وتم تجهيز مراكز التطعيم وهي:

– مركز القلب والجهاز الهضمي في دمياط.

– معهد الأورام بدمياط.

– المركز الإقليمي لنقل الدم.

– مستشفى رأس البر المركزي.

– مستشفى ميت أبو غالب

– مركز صحة دقهلة بالزرقا.

– مركز صحة ثالث بمدينة دمياط.

– مركز صحة رابع بمدينة دمياط الجديدة.

كما يتم تقديم التطعيم للفرق الطبية تابعة لمديرية الشؤون الصحية.

لينك التقديم للحصول على لقاح كورونا في دمياط

وحث الدكتور السيد عبدالجواد، وكيل وزارة الصحة بمحافظة دمياط، المواطنين الراغبين في تلقي التطعيم خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة على سرعة التسجيل على الموقع الذي خصصته وزارة الصحة من هـنــــا.