تراند الفن: شرطة المسطحات تضبط 833 طن أعلاف حيوانية مجهولة المصدر في البحيرة

كتب- علاء عمران:

تمكن قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، من ضبط بعض الأشخاص لقيامهم بإقامة مصانع ومخازن عشوائية في مجال تصنيع وتداول المتسلزمات الزراعية والمطهرات والمنتجات المغشوشة والمقلدة والمنتجات الغذائية المصنعة بإستخدام مواد مجهولة المصدر في البحيرة.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، قيام بعض الأشخاص بإقامة مصانع ومخازن عشوائية في مجال تصنيع وتداول المتسلزمات الزراعية والمطهرات والمنتجات المغشوشة والمقلدة والمنتجات الغذائية المصنعة بإستخدام مواد مجهولة المصدر بنطاق محافظة البحيرة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبط مصنعين – شركة) والمديرين المسئولين عنهم، حيث بلغ إجمالى المضبوطات (833٫5 طن منتج نهائي ومواد خام لحاصلات زراعية مجهولة المصدر وتُستخدم في خلط الأعلاف).

جرى تحرير المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.