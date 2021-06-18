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فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 18 يونيو 2021 02:09 مساءً - أدمن 4 دقائق مضت آخر الأخبار 3 زيارة
كتب- علاء عمران:
تمكن قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، من ضبط بعض الأشخاص لقيامهم بإقامة مصانع ومخازن عشوائية في مجال تصنيع وتداول المتسلزمات الزراعية والمطهرات والمنتجات المغشوشة والمقلدة والمنتجات الغذائية المصنعة بإستخدام مواد مجهولة المصدر في البحيرة.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، قيام بعض الأشخاص بإقامة مصانع ومخازن عشوائية في مجال تصنيع وتداول المتسلزمات الزراعية والمطهرات والمنتجات المغشوشة والمقلدة والمنتجات الغذائية المصنعة بإستخدام مواد مجهولة المصدر بنطاق محافظة البحيرة.
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبط مصنعين – شركة) والمديرين المسئولين عنهم، حيث بلغ إجمالى المضبوطات (833٫5 طن منتج نهائي ومواد خام لحاصلات زراعية مجهولة المصدر وتُستخدم في خلط الأعلاف).
جرى تحرير المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: شرطة المسطحات تضبط 833 طن أعلاف حيوانية مجهولة المصدر في البحيرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.