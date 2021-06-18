فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 18 يونيو 2021 02:09 مساءً - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، توقعات الخبراء بشأن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، غدا السبت، إذ يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجة البحري، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد. حالة الطقس غدا وأضاف خبراء هيئة الأرصاد، في بيان، اليوم الجمعة، أنّه يسود ليلًا طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجة البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سياء وجنوب الصعيد، حيث أنه من المتوقع وفق خبراء الأرصاد، أن تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد. حالة الملاحة البحرية وبالنسبة لحالة الملاحة البحرية، فإن خليج السويس يشهد اضطرابا في الملاحة البحرية وسرعة الرياح بنحو 70:60 كيلومتر فى الساعة وارتفاع الموج لـ5:3 متر. درجات الحرارة المتوقعة غدا السبت القاهرة 34 21 الإسكندرية 29 20 وادي النطرون 31 21 طنطا 33 21 شبين الكوم 34 21 دمنهور 33 21 بلطيم 29 20 مطروح 28 21 السلوم 28 20 سيوة 38 21 بورسعيد 28 20 دمياط 28 21 الزقازيق 34 21 المنصورة 34 21 الإسماعيلية 34 20 السويس 34 21 العريش 29 19 رفح 29 21 رأس سدر 34 22 نخل 33 17 نويبع 35 25 طابا 32 20 كاترين 30 17 الطور 31 25 شرم الشيخ 36 26 الغردقة 36 25 مرسى علم 34 26 الفيوم 36 21 بني سويف 36 21 المنيا 36 22 أسيوط 36 22 سوهاج 37 23 قنا 39 25 الأقصر 40 25 أسوان 40 25 إدفو 40 26 أبو سمبل 38 26 الوادي الجديد 38 26 شلاتين 35 26 أبو رماد 34 25 حلايب 32 25 رأس حدربة 32 25

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: درجات الحرارة المتوقعة غدا السبت 19-6-2021 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.