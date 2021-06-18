تراند الفن: الثانوية العامة 2021.. هل يمكن كتابة ملاحظات على الكتاب أثناء الامتحانات؟ وزير التعليم يجيب

كتب – أسامة علي:

كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موقف كتابة الطلاب ملاحظات على الكتاب أثناء امتحانات الثانوية العامة.

وقال وزير التربية والتعليم، في تصريحات خاصة لمصراوي، إنه يمكن لطلاب الثانوية العامة، كتابة ملاحظات الطالب على الكتاب الإلكتروني “لمن لا يحمل كتاب ورقي”.

و حذر شوقي من كتابة الملاحظات على الـ “memo”، الموجود على التابلت قائلا:” ممنوع كتابة ملاحظات على الـ memo حتى نلتزم جميعا بقدر من التكافؤ بين المصادر المتاحة وحتى لا نكلف المراقبين بما لا يستطيعون التعامل معه”.

وشدد وزير التربية والتعليم على أنه يكتفي الطالب باصطحاب كتاب المادة فقط، أثناء الامتحان، كما أنه لا يجوز اصطحاب كتاب الصرف والنحو في الامتحان، ولا يتم اصطحاب القصة أيضا.