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فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 18 يونيو 2021 02:09 مساءً - أدمن دقيقة واحدة مضت آخر الأخبار 1 زيارة
كتب – أسامة علي:
كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موقف كتابة الطلاب ملاحظات على الكتاب أثناء امتحانات الثانوية العامة.
وقال وزير التربية والتعليم، في تصريحات خاصة لمصراوي، إنه يمكن لطلاب الثانوية العامة، كتابة ملاحظات الطالب على الكتاب الإلكتروني “لمن لا يحمل كتاب ورقي”.
و حذر شوقي من كتابة الملاحظات على الـ “memo”، الموجود على التابلت قائلا:” ممنوع كتابة ملاحظات على الـ memo حتى نلتزم جميعا بقدر من التكافؤ بين المصادر المتاحة وحتى لا نكلف المراقبين بما لا يستطيعون التعامل معه”.
وشدد وزير التربية والتعليم على أنه يكتفي الطالب باصطحاب كتاب المادة فقط، أثناء الامتحان، كما أنه لا يجوز اصطحاب كتاب الصرف والنحو في الامتحان، ولا يتم اصطحاب القصة أيضا.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: الثانوية العامة 2021.. هل يمكن كتابة ملاحظات على الكتاب أثناء الامتحانات؟ وزير التعليم يجيب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.