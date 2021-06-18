نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده اليوم وحتى 22 يونيو خصومات حتى نفاذ الكمية panda promotions في المقال التالي
عمر شويل - جدة يقدم لكم هايبر بنده عروض بنده اليوم المميزة والتي تحتوي على تخفيضات عالية، وتلك العروض تكون على العديد من المنتجات المميزة لدي هايبر بنده، حيث يقدم لكم عروض على اللحوم الحمراء واللحوم البيضاء وعلى الأسماك وعلى منتجات الألبان والعديد من العروض المميزة التي يقدمها بنده والتي سنتعرف عليها في هذا المقال.
عروض بنده اليوم
عروض بنده اليوم تحتوي على العديد من المنتجات المميزة، حيث يقدم لكم هايبر بنده مكسرات مشكلة عادي بسعر 49.95 ريال للكيلو، ويقدم لكم أيضا مكسرات تايلاندية مشكلة 39.95 ريال للكيلو، ويقدم لكم أيضا بن خولاني محمص بسعر 49.95 ريال للكيلو، ويقدم أيضا هيل رقم 3 بسعر 150 ريال للكيلو، ويقدم أيضا كمون مطحون بسعر 24.95 ريال للكيلو، ويقدم أيضا عدس أحمر بسعر 7.95 ريال للكيلو.
عروض بنده
تحتوي عروض بنده الأسبوعية على تخفيضات على اللحوم الحمراء والبيضاء، حيث يقدم هايبر بنده عروض على مكعبات بقري برازيلي قليل الشحم بسعر 27.95 ريال للكيلو، ويقدم مفروم بقري برازيلي قليل الشحم بسعر 24.95 للكيلو، ويقدم روستو بقري برازيلي بسعر 38.95 ريال للكيلو، ويتوفر كفته بقري برازيلي بسعر 27.95 ريال للكيلو، ويوجد نقانق بقري برازيلي بسعر 26.95 ريال للكيلو، ويقدم أيضا هايبر بنده تخفيضات على اللحوم البيضاء حيث يوجد أرجل دجاج كاملة طازجة الوطنية وزن 450 جرام بسعر 6.50 ريال بدلا من 10.50 ريال، ويوجد سيقان دجاج طازجة الوطنية وزن 450 جرام بسعر 6.50 ريال بدلا من 10.50 ريال.
عروض هايبر بنده اليوم
يقدم هايبر بنده عروض على منتجات الألبان حيث يقدم جبنه رومي تشيز لاند بسعر 32.95 ريال للكيلو بدلا من 49.50 ريال للكيلو، ويوجد جبنه قشقوان سولي بسعر 39.95 ريال للكيلو بدلا من 49.95 ريال للكيلو، ويوجد خليط زبده غير مملحه بسعر 7.95 ريال للكيلو بدلا من 17.25 ريال للكيلو، ويوجد جبن شيدر أبيض 48.95 ريال للكيلو بدلا من 65.75 ريال للكيلو، ويوجد جبن مملح خفيف عادي بسعر 23.95 ريال للكيلو بدلا من 32.95 ريال للكيلو، ويوجد جبن فيتا السعودية بسعر 11.95 ريال للكيلو بدلا من 17.25 ريال للكيلو، ويوجد جبنة قليل الدسم تشيز لاند قريش بسعر 18.95 ريال للكيلو بدلا من 25.25 ريال للكيلو، والعديد من العروض الأُخرى التي تجدونها في الصور التالية.
وبهذا نكون قد انتهينا من معرفة عروض بنده اليوم المميزة والتي يمكنكم أن تستفيدوا منها في الفترة بين 16 يونيو وحتي 22 يونيو.
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