تراند الفن: تفاصيل 15 وظيفة خالية في عدة تخصصات.. فرص متاحة لحديثي التخرج

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 18 يونيو 2021 03:09 مساءً - طرح موقع «فرصنا» المعني بتوفير فرص العمل، عدد من الوظائف الشاغرة داخل مجموعة من الشركات والمؤسسات المختلفة داخل وخارج القاهرة الكبرى، والتي تتطلب شروط وخبرات للحصول على الوظيفة. وظيفة محاضر لغة انجليزية اسم الشركة: توب إديو أكاديمي. مقر العمل: العجوزة – الجيزة. العمالة المطلوبة: 3. مستوي الخبرة: حديث التخرج. سنين الخبرة: 3 سنوات خبرة على الأكثر. الجنس المطلوب: لا يشترط. اللغة الانجليزية: جيد جدًا. السن المطلوب: 22- 27 سنة. الحاسب الآلي: جيد جدًا. المؤهل المطلوب: مؤهل عالي (كلية اللغات). مايكروسوفت أوفيس: جيد جدًا. وظيفة محاسب/محاسبة اسم الشركة: مؤسسه الديب. مقر العمل: أبو النمرس – الجيزة. مستوي الخبرة: لا يشترط. الجنس المطلوب: لا يشترط. اللغة الإنجليزية: لا يشترط. السن المطلوب: 22 – 40 سنة. الحاسب الآلي: أساسيات. المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام 3 سنوات (متوسط). مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط. الراتب الأساسي: 2000 – 4000 جنيه مصري. وظيفة أخصائي موارد بشرية اسم الشركة: شركة كبرى في مجال الاستيراد والتصدير. مقر العمل: الهرم – الجيزة. مستوي الخبرة: خبرة متوسطة. سنين الخبرة: 5-‎8 سنوات خبرة. الجنس المطلوب: ذكر. اللغة الإنجليزية جيدالسن المطلوب: 27 – 35 سنة. الحاسب الآلي: جيد. المؤهل المطلوب: مؤهل عالي. مايكروسوفت أوفيس: جيد. وظيفة مسئول مبيعات خارجية اسم الشركة: المجموعة العربيه للاجهزة المنزلية. مقر العمل: التل الكبير – الشيخ زايد – فايد – قنطرة شرق – الإسماعيلية. سنين الخبرة: سنة -‎10 سنوات خبرة. الجنس المطلوب: ذكر. اللغة الإنجليزية: لا يشترط. السن المطلوب: 22- 35 سنة. الحاسب الآلي: لا يشترط. المؤهل المطلوب: مؤهل عالي. مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط. وظيفة مسوق الكتروني اسم الشركة: مؤسسة الديب. مقر العمل: أبو النمرس – الجيزة . مستوى الخبرة: حديث التخرج. الجنس المطلوب: أنثى. اللغة الإنجليزية: أساسيات. السن المطلوب: تناسب جميع الأعمار. الحاسب الآلي: أساسيات. المؤهل المطلوب: دبلوم نظام 5 سنوات (فوق متوسط). مايكروسوفت أوفيس: أساسيات. الراتب الأساسي: 2000- 4000 جنيه مصري. وظيفة تصميم جرافيك اسم الشركة: مؤسسه الديب. مقر العمل: أبو النمرس – الجيزة. مستوى الخبرة: حديث التخرج. الجنس المطلوب: أنثى. اللغة الإنجليزية: أساسيات. السن المطلوب: تناسب جميع الأعمار. الحاسب الآلي: أساسيات. المؤهل المطلوب: مؤهل عالي. مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط. الراتب الأساسي: 2000 – 4000 جنيه مصري. وظيفة مديرة مكتب وسكرتيرة تنفيذية اسم الشركة: ابوالفتوح جروب. مقر العمل: المطرية – القاهرة. مستوي الخبرة: مدير/ مشرف. سنين الخبرة: 3 – 5 سنوات. الجنس المطلوب: أنثى. اللغة الإنجليزية: جيد. السن المطلوب: 24 – 29 سنة. الحاسب الآلي: جيد جدًا. المؤهل المطلوب: مؤهل عالي. مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا. الراتب الأساسي: 2000 – 3000 جنيه مصري. الحوافز الاضافية: 1000 – 3000 جنيه مصري. وظيفة محاسب عام اسم الشركة: كن كريتيف. مقر العمل: الدقي – الجيزة. مستوى الخبرة: خبرة متوسطة. سنين الخبرة: سنة-‎3 سنوات خبرة. الجنس المطلوب: ذكر. اللغة الانجليزية: جيد جدًا. السن المطلوب: 22 – 30 سنة. الحاسب الآلي: جيد جدًا. المؤهل المطلوب: مؤهل عالي (كلية التجارة). مايكروسوفت أوفيس: جيد جدًا. وظيفة مساعدين صيدلة اسم الشركة: صيدليات أبو النجا. مقر العمل: المعادي – القاهرة. العمالة المطلوبة: 3. مستوى الخبرة: حديث التخرج. سنين الخبرة: سنة خبرة على الأقل. الجنس المطلوب: لا يشترط. اللغة الإنجليزية: جيد. السن المطلوب: تناسب جميع الأعمار. الحاسب الآلي: جيد. المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام 3 سنوات (متوسط). مايكروسوفت أوفيس: جيد. وظيفة مصمم/ مصممة جرافيك اسم الشركة: إي إم للدعاية والإعلان والتوريدات. مقر العمل: مدينة نصر – القاهرة. مستوى الخبرة: خبرة متوسطة. سنين الخبرة: سنة- ‎سنتان خبرة. الجنس المطلوب: لا يشترط. اللغة الإنجليزية: جيد. السن المطلوب: 22- 25 سنة. الحاسب الآلي: جيد جدًا. المؤهل المطلوب: مؤهل عالي. مايكروسوفت أوفيس: جيد جدًا. الراتب الأساسي: 4000 – 5000 جنيه مصري. وظيفة مهندس معماري اسم الشركة: الأثير. مقر العمل: رشدي – الاسكندرية . العمالة المطلوبة: 3. مستوي الخبرة: خبرة متوسطة. سنين الخبرة: 4 -‎8 سنوات خبرة. الجنس المطلوب: لا يشترط. اللغة الانجليزية: جيد. السن المطلوب: 25 – 37 سنة. الحاسب الآلي: جيد جدا. المؤهل المطلوب: مؤهل عالي. مايكروسوفت أوفيس: جيد جدًا. وظيفة مدير مطعم اسم الشركة: المصرية الكندية للأغذية والمشروبات (بطاطس أند زلابيا). مقر العمل: التجمع الخامس – الرحاب – المعادى – مدينة العبور – القاهرة. العمالة المطلوبة: 15. مستوي الخبرة: مدير/ مشرف. سنين الخبرة: 5 -‎8 سنوات خبرة. الجنس المطلوب: ذكر. اللغة الانجليزية: أساسيات. السن المطلوب: 26 – 35 سنة. الحاسب الآلي: جيد جدا. المؤهل المطلوب: مؤهل عالي. مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا. الراتب الأساسي: 2750 – 3000 جنيه مصري. الحوافز الاضافية: 3250 – 4100 جنيه مصري. وظيفة مهندسين ما قبل البيع اسم الشركة: Global Technical Services. مقر العمل: المعادى – القاهرة. العمالة المطلوبة: 5. مستوي الخبرة: حديث التخرج. سنين الخبرة: سنتان خبرة على الأكثر. الجنس المطلوب: لا يشترط. اللغة الانجليزية: أساسيات. السن المطلوب: 22- 30 سنة. الحاسب الآلي: أساسيات. المؤهل المطلوب: مؤهل عالي (كلية الهندسة). مايكروسوفت أوفيس: أساسيات. وظيفة صانع محتوى اسم الشركة: كايرو فوكاس للتسويق. مقر العمل: المقطم – التجمع الخامس – القاهرة. العمالة المطلوبة: 2. مستوي الخبرة: خبرة متوسطة. سنين الخبرة: سنة خبرة على الأقل. الجنس المطلوب: لا يشترط. اللغة الانجليزية: جيد جدًا. السن المطلوب: 23 – 35 سنة. الحاسب الآلي: جيد جدًا. المؤهل المطلوب: مؤهل عالي. مايكروسوفت أوفيس: جيد جدًا. وظيفة مونتير اسم الشركة: كايرو فوكاس للتسويق. مقر العمل: المقطم – التجمع الخامس – القاهرة. مستوي الخبرة: خبرة متوسطة. سنين الخبرة: سنة خبرة على الأقل. الجنس المطلوب: لا يشترط. اللغة الانجليزية: جيد جدًا. السن المطلوب: 23 – 35 سنة. الحاسب الآلي: جيد جدًا. المؤهل المطلوب: مؤهل عالي. مايكروسوفت أوفيس: جيد جدًا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الوطن وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: تفاصيل 15 وظيفة خالية في عدة تخصصات.. فرص متاحة لحديثي التخرج على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.