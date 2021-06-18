- 1/2
- 2/2
فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 18 يونيو 2021 03:09 مساءً - أدمن 6 دقائق مضت آخر الأخبار 16 زيارة
الشرقية – هبة القصاص:
قررت نيابة ثان الزقازيق بإشراف المحامي العام الأول لنيابات جنوب الشرقية حبس موظف 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بدهس طبيبة بعدما نشبت بينهما مشاجرة اتهم فيها الموظف المجني عليها بلمس مرآة سيارته بالخطأ.
كان اللواء إبراهيم عبدالغفار مدير أمن الشرقية تلقى إخطارا يفيد تلقي قسم شرطة ثان الزقازيق بلاغا من “ش. م. م – 32 عامًا – طبيبة” مصابة بكدمات وكسر بمستشفى القنايات المركزي، تتهم “م.غ” موظف ومقيم بقرية تابعة لمركز الزقازيق، بمحاولة دهسها بسيارته بسبب ملامستها مرآة سيارته دون قصد.
حرر عن ذلك المحضر رقم 9305 جنح قسم شرطة ثان الزقازيق وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قرارها المتقدم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مصراوى وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: لمست مرآة سيارته بالخطأ.. قرار جديد بشأن المتهم بدهس طبيبة في الشرقية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.