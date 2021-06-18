تراند الفن: لمست مرآة سيارته بالخطأ.. قرار جديد بشأن المتهم بدهس طبيبة في الشرقية

الشرقية – هبة القصاص:

قررت نيابة ثان الزقازيق بإشراف المحامي العام الأول لنيابات جنوب الشرقية حبس موظف 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بدهس طبيبة بعدما نشبت بينهما مشاجرة اتهم فيها الموظف المجني عليها بلمس مرآة سيارته بالخطأ.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار مدير أمن الشرقية تلقى إخطارا يفيد تلقي قسم شرطة ثان الزقازيق بلاغا من “ش. م. م – 32 عامًا – طبيبة” مصابة بكدمات وكسر بمستشفى القنايات المركزي، تتهم “م.غ” موظف ومقيم بقرية تابعة لمركز الزقازيق، بمحاولة دهسها بسيارته بسبب ملامستها مرآة سيارته دون قصد.

حرر عن ذلك المحضر رقم 9305 جنح قسم شرطة ثان الزقازيق وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قرارها المتقدم.