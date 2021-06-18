فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 18 يونيو 2021 03:09 مساءً - أسيوط – محمود عجمي: لقي شخصان مصرعهما وأصيب ثالث، اليوم الجمعة، انهارت عليهم حفرة أثناء تنقيبهم عن الآثار داخل منزل بقرية المنشأة الكبرى بمركز القوصية في أسيوط. تلقت مديرية أمن أسيوط إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بورود بلاغ من أهالي قرية المنشأة الكبرى بمركز القوصية، بالحادث. انتقل رجال الشرطة والإسعاف، إلى مكان الواقعة وبالمعاينة الأولية تبين إلى انهيار بئر على “ابرام.ع. ح” 25 عامًا، و”مينا. ر. ح” 22 عامًا، ما أدى إلى وفاتهم وإصابة “البرت.ت.غ” 30 عامًا، وأثناء البحث والتنقيب عن الآثار. جرى فرض طوق أمني بمحيط المنزل، وحُررالمحضر اللازم، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: مصرع شخصين وإصابة ثالث أثناء التنقيب عن الآثار في أسيوط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.