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فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 18 يونيو 2021 03:09 مساءً - أدمن 5 دقائق مضت آخر الأخبار 15 زيارة
شهدت منطقة طه الحكيم بدائرة أول طنطا بمحافظة الغربية، واقعة مؤسفة، حيث تعدت ربة منزل على أبنائها بآلة حادة «سكين»، ما أسفر عن مصرع أحدهما وإصابة الآخر بجروح، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمة.
كان اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارًا من شرطة النجدة، يتضمن قتل ربة منزل أحد أبنائها وإصابة الآخر، وتم ضبط المتهمة.
وكشف مصدر أمني مسؤول، عن أن المتهمة تعاني من أزمة نفسية، وتم ضبطها، ونقل جثة المتوفي إلى مشرحة مستشفى طنطا الجامعي، والمصاب لتلقي العلاج، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة لتباشر التحقيقات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: عاجل.. ربة منزل تقتل طفلها وتصيب آخر بطنطا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.