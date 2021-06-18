تراند الفن: عاجل.. ربة منزل تقتل طفلها وتصيب آخر بطنطا

شهدت منطقة طه الحكيم بدائرة أول طنطا بمحافظة الغربية، واقعة مؤسفة، حيث تعدت ربة منزل على أبنائها بآلة حادة «سكين»، ما أسفر عن مصرع أحدهما وإصابة الآخر بجروح، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمة.

كان اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارًا من شرطة النجدة، يتضمن قتل ربة منزل أحد أبنائها وإصابة الآخر، وتم ضبط المتهمة.

وكشف مصدر أمني مسؤول، عن أن المتهمة تعاني من أزمة نفسية، وتم ضبطها، ونقل جثة المتوفي إلى مشرحة مستشفى طنطا الجامعي، والمصاب لتلقي العلاج، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة لتباشر التحقيقات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.