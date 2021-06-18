تراند الفن: ضبط 8 أطنان لحوم ودجاج «فاسدة» بالشرقية

قال اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، إن المديرية «إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم، بالاشتراك مع قسم الصحة العامة والتفتيش بإدارة الصالحية الجديدة البيطرية والرقابة التموينية بمديرية التموين»، بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك.

وأضاف متولي، في بيان له، اليوم، أن ذلك جاء تنفيذًا لتوجيهات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على محلات الجزارة وشوادر بيع اللحوم وثلاجات الحفظ ومصانع تصنيع وبيع اللحوم ومحلات بيع وتصنيع الأسماك لضبط الأسعار، والتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد تنفيذ حملة تفتيشية لضبط سوق اللحوم والأسماك بمدينة الصالحية الجديدة، وأن الحملة التفتيشية أسفرت عن تحرير محضر مخالفة لمصنع لتصنيع وبيع اللحوم والدواجن، وتم ضبط 2 طن و500 كجم دجاج مجمد، 100 كجم لحوم مجمدة منتهي الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، طن بانيه دجاج، 750 كجم مفروم هياكل، 717 كجم بانيه دجاج، 948 كجم بيف برجر، 100 كجم دهون مجهولة المصدر، و2 طن و 214 كجم كفته سيخ بعبوات لعلامة تجارية مغايرة يتم تعبئتها ببيانات جديدة ماركة تجارية وتاريخ صلاحية.

وتم التحفظ على المضبوطات وتحريزها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة.