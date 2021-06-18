تراند الفن: فتش عن الصين.. لماذا تقفز أسعار الحديد في مصر؟ (فيديوجرافيك)

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 18 يونيو 2021 03:09 مساءً - أدمن ‏4 دقائق مضت آخر الأخبار 6 زيارة

كتبت- ياسمين سليم: تصاعدت أسعار الحديد في مصر في الفترة الماضية، متأثرة بارتفاع سعر المعدن عالميا. وتعددت الأسباب التي دفعت سعر المعدن عالميًا، وكانت الصين السبب الرئيسي في ذلك. ويوضح الفيديوجرافك التالي أسباب ارتفاع سعر الحديد في مصر ودور الصين في ذلك.

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