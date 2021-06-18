فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 18 يونيو 2021 03:09 مساءً - تسببت الفنانة نسرين طافش فى حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعى خلال اليومين الماضيين، حيث أن الفنانة نسرين طافش تتواجد الأن فى جزر المالديف لقضاء إجازتها الصيفية وتتابع محبيها وجمهورها يوميا بصور من هناك وهو الأمر الذي تفاعل معه الجمهور بشكل كبير. وبدأت الفنانة نسرين طافش الكشف عن رحلتها إلى جزر المالديف من خلال مجموعة من الفيديوهات والصور التى نشرتها عبر صفحتها الخاصة على موقع انستجرام. ونشرت طافش فى البداية فيديو من داخل غرفتها بأحد الفنادق «تحت البحر» ووهى تلعب مع الأسماك الملونة، لتنشر بعدها نشرت فيديو من داخل أحد القصور الفخمة. وتوالت الفنانة نسرين طافش نشر عدد كبير من الصور لرحلتها فى جزر المالديف ولكن تفعل الجمهور بشكل كبير عندما نشرت نسرين صور لها وهى تتنول الإفطار داخل حمام السباحة. مسلسل المداح يذكر أن الفنانة نسرين طافش شاركت فى السباق الرمضاني الماضي 2021 بمسلسل المداح والذي شارك فى بطولته بجانب حماده هلال وأحمد بدير وخالد سرحان ودنيا عبد العزيز ومحمد عز وهادى خفاجة وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف ورشة أمين جمال واخراج أحمد سمير فرج. فيلم نادى الرجال السري أما على صعيد السينما فكان أخر الأعمال التى شاركت فيها فيلم نادى الرجال السري والذي شاركت فيه بجانب كريم عبد العزيز وماجد الكدوانى وغادة عادل وبيومى فؤاد ودينا فؤاد وعدد أخر من الفنانين بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف ومنهم هشام ماجد وأكرم حسني وحمدى الميرغنى ومن تأليف أيمن وتار وإخراج خالد الحلفاوى.



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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: نسرين طافش تثير الجدل من جزر المالديف.. صور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.