تراند الفن: «منها فيلم مصري».. أبرز أفلام رعب مقرر عرضها في 2021

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 18 يونيو 2021 03:09 مساءً - بسبب جائحة كورونا عاش العالم عام 2020 بدون سينمات، وسط حالة من الرعب التى انتابت المواطنين حول العالم إثر تفشى الوباء، ومع عودة الحياة بشكل تدريجى بدأت دور العرض فى تقديم الأفلام الجديدة، وفى سطور تستعرض «الوطن»، أبرز أفلام رعب مقرر عرضها في 2021.

أبرز أفلام رعب مقرر عرضها في 2021

ومن أبرز أفلام الرعب التى تم عرضها في 2021 فيلم Antlers من إخراج سكوت كوبر وبطولة كيري رسل، جيسي بليمنز، غراهام غرين، سكوت هاز، روري كوكران وإيمي ماديجان وهو من ضمن الأفلام الخارقة للطبيعة وتدور قصته حول آكلي لحوم البشر وتدور أحداثه عن اكتشاف أحد المدرسين لتلميذ يحتفظ بوحش وتدور أحداث الفيلم في إطار من التشويق.

وفيلم Army of the Dead من الأفلام المهمة أيضا والتي حصلت على تقييم كبير وتدور أحداث الفيلم حول سرقة الزومبي وخلال هذه الأحداث تحدث الكثير من الأشياء المرعبة والمخيفة والفيلم من بطولة ديف باوتيستا، وإيلا بورنيل، وآنا دي لا ريجويرا.

ومن أفلام الرعب الخارقة للطبيعة فيلم Candyman أو رجل الحلوى والفيلم تدور أحداثه حول عن رجل أمريكي خارق للطبيعة يقوم بالكثير من الأحداث الخيالية والفيلم من بطولة يحيى عبد المتين الثاني، تيونا باريس،ناثان ستيوارت جاريت، كولمان دومينغو، توني تود وفانيسا وليامز.

ومن أفلام الرعب المعروضة حاليا في دور العرض بمصر A Quiet Place Part II أو البيت الهادئ الجزء الثاني وتستكمل أحداث الفيلم في نفس إطار الجزء الأول وهو البحث عن مفتاح للسيطرة على المخلوقات الفضائية التي تهدد حياة أبطال الفيلم.

أبرز أفلام رعب مصرية مقرر عرضها في 2021

ومن المقرر أن يعرض خلال الفترة القادمة على أحد المنصات الإلكترونية فيلم الرعب المصري «عمار» والذي أقيم له عرض خاص على هامش فعاليات مهرجان القاهرة الماضي والفيلم من بطولة شريف سلامة وإيمان العاصي.