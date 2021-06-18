تراند الفن: الأكاديمية المهنية للمعلمين.. تعرف على خطوات استيفاء ملف الترقي

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 18 يونيو 2021 04:09 مساءً - يبحث الكثير من منتسبي العملية التعليمية عن الأكاديمية المهنية للمعلمين، والتي توفر آليات وحوكمة ورقمنة عمليات الترقي لعام 2020-2021، وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خصصت رابطاً لتسجيل الترقي إلكترونيًا للمعلمين والموجهين والمديرين ولجان التقييم بجميع الإدارات التعليمية، من خلال هذا الرابط، وذلك في ضوء الاعتماد على نظام نظام جديد وهو النقاط في عملية تقييم مكونات ملف الترقي للمعلمين، مشددة على جميع المعلمين بضرورة الدخول على الموقع الإلكتروني لبيانات كادر المعلم، لاستيفاء جميع بنود استمارة الملف المخصص لإنجاز المعلم إلكترونيًا. وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أنَّه سيتمّ الإعلان عن إجراءات الالتحاق الخاصة البرنامج التدريبي للحصول على شهادة الصلاحية خلال أيام، مشيرة إلى وجود مجموعة من خطوات استيفاء ملف الترقي للمعلمين 2021 يجب الالتزام بها. خطوات استيفاء ملف الترقي للمعلمين 2021 يتمّ تقييم أداء المعلمين للحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقي من 100 نقطة تكون موزعة طبقاً لمحتويات ملف الترقي والتي أعلنتها الأكاديمية المهنية للمعلمين على النحو التالي: 1- تقييم أداء المعلم الموجه الفني ويخصص لها 10 نقاط. 2- تقييم أداء المعلم مدير المدرسة ويخصص لها 10 نقاط. 3- استمارة ملف إنجاز المعلم وتتكون من 10 بنود مهنية عامة ويخصص لكل بند من هذه البنود 3 نقاط ليكون إجمالي نقاط تقييم الإستمارة 30 نقطة. 4- استمارة البرنامج التدريبي ويخصص له 50 نقطة ويشترط حصول المعلم على نسبة 50% على الأقل من مجموع النهاية الكبرى المخصصة للبرنامج. وتتمثل خطوات التسجيل لاستفياء ملف الترقي في الآتي: * فتح رابط ملف الترقي الإلكتروني الخاص بالمعلمين. * إدخال الرقم القومي للمعلم. * كتابة كود المعلم وكلمة السر الخاصة به. وشددت وزارة التربية والتعليم، على المعلمين بضرورة تقديم، صحيفة الأحوال الإلكترونية معتمدة من شئون العاملين ومطبوعة، ونسخة من عقد المعلم المساعد، وشهادة اجتياز البرنامج المتخصص في التطبيقات التربوية، وشهادة الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلى، والدورة التدريبية AITC، وشهادة IC3 pluc، وشهادة MICIT.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: الأكاديمية المهنية للمعلمين.. تعرف على خطوات استيفاء ملف الترقي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.