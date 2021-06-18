تراند الفن: فيديو.. حريق هائل داخل بنزين في قرية بالمنوفية

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 18 يونيو 2021 04:09 مساءً - أدمن ‏7 دقائق مضت آخر الأخبار 26 زيارة

كتب – مروة شاهين: تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق هائل نشب في سيارة نقل تحمل “مواد بترولية” داخل بنزينة في قرية فيشا الصغرى بمركز الباجور بمحافظة المنوفية تلقى اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الباجور، يفيد بنشوب حريق هائل في سيارة نقل مواد بترولية في بنزينة فيشا الصغرى بدائرة المركز. انتقل رجال الحماية المدنية للسيطرة على الحريق، وجرى الدفع بـ5 سيارات إطفاء، لمنع امتداد النيران إلى الأماكن المجاورة.

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