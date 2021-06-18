تراند الفن: رئيس «عين شمس»: المقاول المتهم في واقعة التعدي شريك بالعقارات المخالفة

قال اللواء ماهر هاشم، رئيس حي عين شمس، إنه جار تنفيذ إزالة مخالفات البناء بنطاق الحي تباعا حيث جارٍ حاليا إزالة 3 عقارات بشارعي فوزي الشتوي وشارع عزيز المصري، وبجوار مسجد كريم ومحطة المترو بشارع جسر السويس.

وأضاف هاشم لـ«الوطن» أن المقاول المتهم في واقعة التعدي عليه أمام محل إقامته مؤخرا شريك رئيسي في تلك العقارات المخالفة، مؤكدا على أن واقعة التعدي عليه مؤخرا بسبب محاربته لمخالفات البناء ووقف أي تعديات أو تجاوزات، قائلا: «مواصلة التأكيد على هيبة الدولة وتنفيذ الإزالات للمخالفين بالتنسيق مع الشرطة وتنفيذ خطة الحي لخدمة المواطنين، ومواجهة أي فساد وتطبيق القانون بمنع أي مخالفات بناء واستمرار حملات الإزالة للمخالفات».

واقعة التعدي على رئيس حي عين شمس

وأشار إلى أن واقعة التعدي عليه زادته قوة في العمل للحفاظ على حق الدولة وتحقيق الصالح العام والتصدي لأي تجاوزات من أجل استعادة النظام وتطبيق القانون للحد من الفوضى في كل شوارع وميادين حي عين شمس وتقديم خدمة أفضل للمواطن، لافتا إلى أن مقاول يعمل في نطاق حي عين شمس وراء واقعة الاعتداء عليه بواسطة 5 أشخاص والتحقيقات حاليا تباشرها النيابة، مشيرا إلى أن الحي لن يغض الطرف عن أي مخالفات بناء أو مواجهة فساد، وسيقف بالمرصاد لإمبراطورية الفساد لتطهير حي عين شمس، لافتا إلى أنه تم تدقيق كل بيانات الحي بشأن المخالفات.

الحد من العشوائية

وأشار إلى أنه يعمل وفق توجيهات الدولة وتنفيذ تعليمات محافظة القاهرة في التصدي لأي مخالفات بناء ومحاربة الفساد من أجل الصالح العام والحفاظ على حق الدولة والحد من الفوضى والعشوائية التي سادت في السنوات السابقة، داعيا المواطنين إلى عدم الوقوع في فخ المخالفات واتباع النظام لتفادي الوقوع تحت طائلة القانون فلن يسمح بأي بناء عشوائي أو مخالف مرة أخرى داخل نطاق الحي.