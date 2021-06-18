تراند الفن: «سارة» أول مصرية في أكبر مسابقة عالمية للخبز ببريطانيا: مش مصدقة نفسي

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 18 يونيو 2021 04:09 مساءً - قبل نحو 15 عاما، ومنذ أن استقرت سارة عفيفي وزوجها في العاصمة البريطانية لندن، ظلت تبحث عن وظيفة تناسبها وتناسب طبيعة حياتها، كأم مسؤولة عن أطفال صغار، إلا أن محاولات بحثها كانت دون جدوى، حتى قادتها الصدفة ذات المرة إلى ملاحظة غيرت مسار حياتها، «لاحظت اختفاء الأكلات المصرية من شوارع لندن تماماً رغم وجود مطاعم لكل الأكلات العربية والخليجية، بدأت أفكر أعمل حلويات مصرية وأبيعها لأصدقائي وجيراني هناك»، حيث تهوى المطبخ وفنونه فوجدت فيه وسيلة لاستغلال وقت فراغها، بحسب روايتها في بداية حديثها لـ«الوطن».

قناة يوتيوب للطهي مع شيف إيطالي

أكلات الأم الثلاثينية «سارة»، نالت إعجاب أصدقائها الأجانب، وبعدها انضمت لحضور تدريب متخصص في الطبخ لمدة 3 أيام يضم مجموعة طباخين من جنسيات مختلفة لتبادل الثقافات، «قدمت وشاركت في التدريب»، بحسب وصفها، ومن هنا كانت بدايتها مع عالم الطبخ في بريطانيا، حيث التقت خلاله بشيف إيطالي الجنسية، يرغب هو الآخر في تدشين مشروع للطبخ، فقررا المشاركة معا.

لظروف جائحة كورونا، اتفقت «سارة» والشيف الإيطالي «استيفانو دي كوستانزو» على تدشين قناة للطبخ على يوتيوب، يقدما خلالها أكلات مصرية وإيطالية باللغة الإنجليزية، مع شرح لأصل كل أكلة وتاريخها، «بنعمل الأكلة المصرية والشبيهة ليها بالإيطالي كمان»، بحسب تعبيرها.

دخول التصفيات النهائية بأكبر مسابقة للخبز والباتسيري في المملكة المتحدة

في واحدة من أكبر مسابقات الطهي التي يتنافس بها أكبر «شيفات» في العالم، باتت سارة عفيفي أول مصرية تشارك في برنامج مسابقات للخبز والباتسيري في التليفزيون البريطاني، BAKE OFF: THE PROFESSIONALS وهي حلم كل طاهٍ للمعجنات، باعتبارها أصعب مسابقة معجنات احترافية في المملكة المتحدة وربما في العالم، وبحسب وصفها.

«صديقي الشيف الإيطالي اقترح عليا نشارك مع بعض لأن من شروطها يشترك متسابقين اتنين مع بعض»، واجتازا بنجاح الاختبار الأول وتم قبولهما لباقي المراحل، «لما عدينا من أول انترفيو مكنتش مصدقة نفسي لحد ما نجحنا في التصفيات النهائية وحاليا المسابقة شغالة»، بحسب قول سارة.