فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 18 يونيو 2021 04:09 مساءً - كتب – أسامة علي: أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إتاحة أرقام الجلوس لطلاب الثانوية العامة و مقر اللجنة التي سيؤدي بها الطالب الامتحان. ويمكن لطلاب الثانوية العامة، الحصول على أرقام الجلوس بـ 3 طرق ، وذلك في إطار استعدادات الوزارة لامتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العام للعام الدراسي الحالي 2020/2021، وهي كالتالي: – عبر جهاز التابلت الخاص بكل طالب، من خلال تطبيق “تنويهات” – عبر الموقع الإلكتروني للوزارة ابتداءً من يوم الجمعة الموافق 18/6/2021، وذلك عبر الرابط: اضغط هنا – تسليم أرقام الجلوس للطلاب من خلال المدارس، بدءا من غدا السبت الموافق 19/6/2021.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: الثانوية العامة 2021.. طرق الحصول على أرقام الجلوس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.