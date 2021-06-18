تراند الفن: مقطوعة الرأس واليد والقدم.. العثور على جثة فتاة بمياه النيل بأسيوط

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 18 يونيو 2021 04:09 مساءً - «جثة مقطوعة الرأس واليد ومشط القدم طافية على سطح مياه النيل بمركز أبو تيج».. مشهد تسبب في هلع أهالي محافظة أسيوط؛ ما جعلهم على الفور يلجأون إلى قسم الشرطة للإبلاغ عن الواقعة.

وتمكن فريق قوات الأنباء النهري بمديرية أمن أسيوط، من انتشال جثة فتاة كانت طافية على مياه النيل ومقطوعة الرأس ومشط القدم واليد، بقرية الخيلة التابعة لمركز أبو تيج في محافظة أسيوط، وتم التحفظ على الجثه بمكان الحادث تحت تصرف النيابة لحين نقلها لمشرحة المستشفى المركزى

وتلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة أبوتيج يفيد وصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة من الأهالى بالعثور على جثه طافيه على مياه النيل بقرية النخيلة دائرة المركز

وعلى الفور انتقل فريق من مباحث المركز والإسعاف والإنقاذ النهري، وجرى انتشال الجثة.

وبالمعاينة والفحص، تبين أن الجثة لفتاة يتراوح سنها من 15 إلى 18 سنة، مقطوعة الرأس واليد ومشط القدم والجثة متعفنة.

تم التحفظ على الجثة بمكان الحادث تحت تصرف النيابة، جرى تحرير المحضر اللازم، وجار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.