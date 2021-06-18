فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 18 يونيو 2021 04:09 مساءً - كتبت – شيماء حفظي: عادت أسعار الذهب في مصر، للتراجع مرة أخرى، في منتصف تعاملات اليوم الجمعة، بعدما كانت تنفست الصعداء في بداية التعاملات. وانخفضت أسعار الذهب بحلول الساعة الثالثة والنصف مساء، 3 جنيهات مقارنة بأسعار الصباح. وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 انخفض إلى 768 جنيها للجرام مقابل 771 جنيها بالتعاملات الصباحية. وسجل الذهب عيار 18 نحو 658.3 جنيه للجرام، وعيار 24 نحو 877.7 جنيه، والجنيه الذهب نحو 6144 جنيه. وانخفض سعر الذهب عالميا إلى 1778 دولارا للأوقية مقابل 1793 دولارا للأوقية في وقت سابق اليوم، وفقا لنجيب.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: هبوط مفاجئ في أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.