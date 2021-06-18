نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض اكسترا جوالات ايفون وسامسونج وهواوي وتخفيضات اكسترا extra لشهر يونيو في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض طوال شهر يونيو على جوالات ايفون وسامسونج وهواوي في اكسترا extra بأسعار مغرية للغاية، وتتميز عروض اكسترا جوالات المستمرة حتى 30 يونيو 2021 بالتنوع ووجود أكثر من جوال من نفس الماركة، للمقارنة بين الجوالات واختيار الأفضل لك، بالإضافة إلى التخفيضات الكبرى الموجودة على أسعار الجوالات.

عروض اكسترا

يُمكنكم ألان شراء جوالات ابل ايفون بخصومات هائلة على أسعارها، بدءًا من إصدار ايفون 11 وحتى الإصدار الأحدث في سلسلة أيفون للجوالات وهو ايفون 12 برو ماكس، وذلك من خلال عروض اكسترا المستمرة طوال شهر يونيو، فلكل جوال من جوالات ايفون مجموعة من المميزات تميزه عن غيره من الإصدارات، سواء كانت هذه المميزات في الكاميرا ومدى دقتها، أو اختلافات في حجم ووزن الجوال أو اختلافات أخرى، ولذلك اشتملت نشرة عروض اكسترا على مختلف إصدارات جوالات ايفون، والتي سنوضحها لكم في النقاط التالية.

جوال ايفون 12 برو ماكس سعة 128 جيجابايت بسعر 4899 ريال سعودي بدلًا من 5199 ريال سعودي، 256 جيجابايت بسعر 5399 ريال سعودي بدلًا من 5699 ريال سعودي، 512 جيجابايت بسعر 6499 ريال سعودي بدلًا من 6699 ريال سعودي.

جوال ايفون 11 سعة 64 جيجابايت بسعر 2799 ريال سعودي بدلًا من 3289 ريال سعودي، 128 جيجابايت بسعر 3099 ريال سعودي بدلًا من 3559 ريال سعودي، 256 جيجابايت بسعر 3499 ريال سعودي بدلًا من 4049 ريال سعودي.

تخفيضات اكسترا اليوم

نتناول لكم جوالات سامسونج المتاحة في اكسترا السعودية، وذلك من خلال تقديم المواصفات المختلفة لكل جوال، مثل الرامات التي كلما كانت أعلى كلما كان أداء الجوال أفضل، وهذه الميزة موجودة في جوالات سامسونج، كما نقدم أسعار جوالات سامسونج بعد الخصومات الكبرى المُقدمة من extra.

جوال سامسونج 20 الترا 5G سعة 256 جيجا، 12 جيجا رام، بسعر 3599 ريال سعودي بدلًا من 5149 ريال سعودي.

جوال سامسونج جالكسي S21 سعة 256 جيجابايت، 8 جيجا رام، بسعر 2999 ريال سعودي بدلًا من 3549 ريال سعودي.

عروض اكسترا جوالات

تخفيضات جوالات هواوي في اكسترا بالمملكة العربية السعودية لا مثيل لها، وتتنوع جوالات هواوي فمنها ما يحتوي على ذاكرة داخلية 128 جيجابايت، وجوالات أخرى بها ذاكرة داخلية 256 جيجا، والرامات في جوالات هواوي الموجودة في اكسترا تتراوح بين 4 جيجا رام وحتى 8 جيجا رام، بالإضافة إلى خاصية 5G المتوافرة في بعض جوالات هواوي.

جوال هواوي P40 برو سعة 256 جيجابايت، 8 جيجا رام، بسعر 2999 ريال سعودي بدلًا من 3829 ريال سعودي.

جوال هواوي نوفا 7 5G سعة 256 جيجابايت، 8 جيجا رام، بسعر 1649 ريال سعودي بدلًا من 1899 ريال سعودي.

كانت هذه عروض اكسترا جوالات تحت شعار “صيفك على كيفك”، والتي تضمنت مختلف إصدارات جوالات ايفون وسامسونج وهواوي، بأسعار رائعة وخصومات مذهلة حتى يوم 20 ذو القعدة 1442هـ في جميع فروع اكسترا السعودية.