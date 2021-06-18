شوف عروض اكسترا اليوم ولمدة 5 أيام خصم يصل ل 60% تسوق الآن

عروض اكسترا متجر اكسترا هدفه الوحيد أن يقدم منتجات بأسعار رخيصة جداً أي يستطيع المواطنين في شرائها دون مواجهة أي صعوبة بشأن المال، ولذلك يمكنك من خلال متجر اكسترا شراء أفضل أنواع الهواتف الذكية وبضمانات، وفي السطور القادمة سنذكر لكم أبرز العروض المقدمة من متجر اكسترا لمواطني المملكة العربية السعودية.

عروض اكسترا في السعودية 2021م

يمكنك الحصول على كافة عروض اكسترا اتي تقدمها خلال فصل الصيف لكل عملائها باقل الأسعار وذلك على الهواتف الذكية الأندرويد والايفون يمكن الاطلاع على كافة العروض والخدمات من خلال كتالوج متجر أكسترا أو زيارة أقرب فرع من فروع اكسترا داخل المملكة العربية السعودية

وصل سعر هاتف سامسونج جالكسي آس 20 ألترا بسعة حجم”128 جيجابايت” باللون الرمادي إلى 3299 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 5039 ريال سعودي. بلغ سعر هاتف سامسونج نوت 20 ألترا، 5 جي بسعة حجم “256 جيجابايت” باللون البرونزي إلى 3699 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 5149 ريال سعودي. بلغ سعر هاتف سامسونج جالكسي نوت 20 ألترا، 5 جي بسعة حجم “256 جيجابايت” باللون الأسود إلى 3699 ريال سعودي، بينما سعره قبل دخوله إلى العرض كان 5149 ريال سعودي. وصل سعر هاتف لينوفو كيه 12 نوت بسعة حجم “128 جيجابايت” باللون الأخضر إلى 569 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 899 ريال سعودي.

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