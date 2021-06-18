نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عرض مكتبة جرير استبدل اللابتوب وساعتك القديمة بأخرى جديدة واحصل على خصم 3200 ريال في المقال التالي

عمر شويل - جدة مكتبة جرير من أكبر شركات تجارة الأدوات المكتبية والوسائل التعليمية في الوطن العربي، وتقدم مكتبة جرير جميع منتجاتها بأسعار منافسة جدًا لن تجدها في أي مكان أخر.

وتحرص المكتبة على تقديم عروض أسبوعية وموسمية على معظم أجهزة الابتوب والموبايل والساعات الذكية والأدوات المكتبية وغيرها من المنتجات.

عروض استبدال المنتجات من مكتبة جرير

ويعد عرض الاستبدال أحدث عروض مكتبة جرير حيث يمكنك استبدال اللابتوب أو ساعتك الذكية القديمة بأرى جديدة مع الحصول على خصومات تصل قيمتها إلى 950 ريال سعودي على بعض الموديلات.

عرض استبدال اللابتوب القديم من مكتبة جرير

إذا كنت ترغب في استبدال اللابتوب القديم بأخر حديث، فعليك التوجه لمكتبة جرير، ويتم الاستبدال عن طريق إحضار الجهاز القديم إلى فروع مكتبة جرير، وسيتم فحص حالة اللابتوب الخاص بك لاكتشاف حالته وتقييم الخصم على الجهاز الجديد الذي تريد شراؤه.

إذا كان اللاب الذي تريد استبداله في حالة ليست جيدة سيتم تقييمه بالحالة ب ليتم توقيع خصم قيمته 400 ريال سعودي على الجهاز الجديد الذي تريد الحصول عليه.

يسرى عرض استبدال اللب توب القديم بأخر حديث بمكتبة جرير حتى يوم 22 يونيو 2021م.

ويحق للمكتبة رفض استبدال اللابتوب القديم إذا لم يطابق الشروط والمواصفات المطلوبة.

عرض استبدال الساعات من مكتبة جرير

كما تقدم مكتبة جرير عرض خاص على الساعات حيث يمكنك أن تستبدل ساعتك القديمة بساعة أبل ووتش مع توفير يصل إلى 950 ريال وهذا العرض يبدأ من يوم 16 يونيو، ويسري حتى يوم 4 يوليو 2021م في أي فروع من فروع جرير السعودية

ويسمح للعميل باستبدال أي ساعة ذكية من أي نوع بساعة أبل جديدة من الإصدار السادس، بشرط أن تكون الساعة في حالة جديدة، وفي حالة أن ساعتك القديمة ليست بحالة جيدة فيمكنك استبدالها بقيمة ساعات الفئة ب بحيث تحصل على خصم قيمته 200 ريال على الساعة الجديدة.

ولا يمكن للعميل استبدال ساعة أبل ووتش الإصدار السادس داخل العرض حتى لو كانت جديدة، ويحق للمكتبة رفض الاستبدال إذا كانت الساعة التي تريد استبدالها لا تطابق المواصفات المحددة داخل العرض.