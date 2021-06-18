نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فلكيا موعد عيد الاضحي 2021 .. موعد وقفه عرفات واجازات عيد الاضحي المبارك في المقال التالي
موعد عيد الاضحي 2021 في الساعات القليلة الماضية، كان موعد الأضحى من أكثر في محركات البحث على الإنترنت، كذلك خصوصاً بعد إعلان المركز الفلكي السعودي موعد عيد الأضحى وتعليق عرفات، التاريخ الموحد لمصر والسعودية، ويولي البلدان اهتماماً بظهور الهلال الجديد في التاسع والعشرين من ذي القعدة من أجل تحديد موعده بالضبط، والآخر من الناس يبحثون عبر جوجل عن وقفة العيد الأضحى لعام 2021، أو ما يسمى بوقفة عرفات، والذي سيكون في اليوم السابق لعيد الأضحى المبارك، في حالة الاستجابة للنداء يتم تحقيق المستحيل، وأتمنى أن يفرغ الله العبء علينا في هذا اليوم المبارك وننتهي من فيروس كورونا.
فلكيا موعد عيد الاضحي 2021
- أثبت أستاذ بالمعهد القومي الخاص بالبحوث الفلكية أن موعد عيد الاضحى في مصر عام 2021 يتحدد بناء على أول يوم من شهر ذي الحجة الذي يحدد السنة الهجرية.
- والفرضية تنص على أن عيد الأضحى المبارك سيكون يوم 20 شهر يوليو2021.
- التاسع من ذي الحجة سيكون هو موعد يوم الوقفة (والتي تسمى كذلك وقفة عيد الأضحى)، أي 19 يوليو.
- وفي محور حديثنا، قال الأستاذ بالمعهد الوطني للفلك، الدكتور محمد الصادق.
- إن هناك العديد من المتطلبات التي يجب استيفاؤها من أجل استيفاء جميع شروط رؤية الهلال في الشهر القمري العربي.
- وذلك خصوصاً عند الاطلاع على مواعيد رمضان وكذلك عيد الفطر وشهر رؤية ذي الحجة لمعرفة موعد عيد الفطر 2021 في مصر.
- يشار الى ان المكان المرئي يجب ان يكون بعيدا عن الاماكن العمرانية والمضيئة وبعيدا عن مواقع النفط والمصافي
- وبعيدا عن محطات الطاقة النووية وان يكون الموقع في الاتجاه الحدودي والغربي.
أدعية وقفة عرفة
- اللَّهُمَّ إِنَّكَ أَمَرْتَ بِالدُّعَاءِ، وَقَضَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ بِالِاسْتِجَابَةِ، وَأَنْتَ لَا تُخْلِفُ وَعْدَكَ، وَلَا تَكْذِبُ عَهْدَكَ،
- اللَّهُمَّ مَا أَحْبَبْتَ مِنْ خَيْرٍ فَحَبِّبْهُ إِلَيْنَا، وَيَسِّرْهُ لَنَا، وَمَا كَرِهْتَ مِنْ شَيْءٍ فَكَرِّهْهُ إِلَيْنَا وَجَنِّبْنَاهُ،
- وَلَا تَنْزِعْ عَنَّا الْإِسْلَامَ بَعْدَ إِذْ أَعْطَيْتَنَا«.
- رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ.
- رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ.
- رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ.
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