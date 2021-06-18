مميزات التحديث الجديد لببجي موبايل السيزون 20 وإضافات رائعة

أصبح عشاق بيجي من قبل اللاعبين على أتم الإستعداد لمعرفة موعد إطلاق السيزون الجديد وما هي مميزات وإضافات التحديث الجديد كما هو معروف أن كل سيزون له تحديثاته الخاصه به والتي تسهل الكثير من العقبات أثناء اللعب، تعتبر ببجي موبايل من أكثر الألعاب التي تثير حماس اللاعبين أثناء اللعب ويرجع ذلك أنها من نوع الألعاب الجماعية التي يمكن إشتراك أكثر من لاعب على شبكة واحده أو مختلفة ودخولهم في جيم مشترك مما نجد أن جميع الأشخاص خاصةً الأصدقاء لا يستطيعون الإستغناء عن اللعب معاً حيث تستطيع لعبة ببجي تجميع الأصدقاء كشكل من أشكال الواقع الإفتراضي مما يشعر اللاعبين أنهم في ساحة حقيقية وليس مجرد لعبه أونلاين.

تستمر ببجي موبايل في إصدار تحديثات جديدة ليس على فترات زمنية معينة أو محددة ولكنها متواصلة وذلك للحفاظ على جودة اللعبة ومكانتها بين الألعاب الجماعية القتالية الأخري خاصةً أن هذا التوقيت ملئ بالألعاب الجماعية المتنوعة من أمثلة ذلك لعبة فري فاير اللعبه المشابهه لبابجي.

أصبحت ببجي موبايل لها مكانه تاريخية بين الألعاب على مستوي جميع الأنظمة العالمية الرسمية، يرغب جميع اللاعبين في معرفة إضافات السيزون الـ20 الجديد بحماس لذلك نقدم لكم اليوم بعض الإضافات والمميزات من خلال هذا المقال.

مميزات وإضافات ببجي موبايل السيزون 20

الإضافات الجديدة:

زيادة حجم عدد اللاعبين عن طريق الخرائط الكلاسيكية الجديدة. تحديث فتحة السكوب بشكل جديد الخاص بسلاح الـM7 وتعتبر هذه الخطوة ينتظرها اللاعبين منذ فترة. إضافة بعض المميزات والألوان في الساحة الأساسية الخاصه بتجمع اللاعبين.

مميزات لأصحاب الآيفون: