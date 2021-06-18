فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 18 يونيو 2021 05:09 مساءً - الإسكندرية – محمد البدري: نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، اليوم الجمعة، حملات تموينية موسعة استهدفت المخابز والمحال التجارية بمختلف مناطق المحافظة. وقال محمد سعدالله وكيل وزارة التموين بالإسكندرية، إن الحملات جاءت في إطار تشديد الرقابة على المخابز والأنشطة التموينية المختلفة لضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على الدعم المخصص من الدولة. وأضاف سعدالله في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن الحملات أسفرت عن تحرير عدد ٣٤٨ محضرا متنوعا، تضمنت ٩٩ محضرا في إدارة العجمي، ١٧ محضرا بإدارة تموين وسط، ٦١ محضرا في إدارة تموين شرق، ٣٩ محضرا في إدارة تموين العامرية، ١٢ محضرا بإدارة تموين المنتزه، ٤٣ محضرا بإدارة تموين برج العرب، و٣٢ محضرا بإدارة تموين غرب والجمرك. من جانبه قال المهندس محمود القلش معاون مدير المديرية للإعلام والاتصال السياسي، إن إدارة الرقابة التموينية بالمديرية نفذت حملات مماثلة أسفرت عن تحرير ٢٨ محضرا لمخابز بلدية مخالفة، ١٠ محاضر لعدم حمل شهادات صحية، ٤ محاضر لعدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، محضر استخدام مطبوعات في تغليف مواد غذائية، ومحضرين لإدارة مخابز سياحية بدون ترخيص بإجمالي ٤٥ محضرا متنوعا.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: تحرير 348 محضرا لمحال مخالفة خلال حملات تموينية في الإسكندرية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.