فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 18 يونيو 2021 05:09 مساءً - كشفت مصادر أمنية، عن أن طفلة بالإسماعيلية لقيت مصرعها قبل ساعات، رفضت تحرش شقيقها الأكبر بها داخل منزلهم بمنطقة كيلو 11 في الإسماعيلية.
وقالت المصادر إن شقيقها المتهم «14 عاما»، اعترف بأنه ارتكب واقعة قتلها خوفاً من شكواها لوالدته بمحاولة الاعتداء عليها والتحرش بها فقرر التخلص منها.
وألقت وحدة مباحث مركز الإسماعيلية القبض على الطفل ويدعى «عبد الرحمن.م. ع 14 سنة»، مقيم بمنطقة كيلو 11، ومواجهته بتحريات المباحث التي وصل إليها الضباط انهار واعترف بجريمته.
كان اللواء ياسر نشأت مدير أمن الإسماعيلية، قد تلقى إخطاراً من العقيد محمود العزازي، مأمور مركز الإسماعيلية، يفيد مصرع فتاة تدعى «حسناء.م.ع 11 سنة»، وكلف اللواء رشاد الغمراوي، مدير المباحث الجنائية، بتشكيل فريق بحث لكشف لغز الفضية.
وانتقل على الفور المقدم محمد هشام رئيس وحدة مباحث مركز الإسماعيلية، ومعاونيه سيد نصر الله وكامل قمحاوي وعمر الطحاوي وملهم البلتاجي ومنان صلاح وعبد الله صبحي إلى مكان الواقعة لفحص الجثمان ومعاينته لحين وصول الطبيب الشرعي.
وبحسب المعاينة الأولية للجثمان فإن الطفلة وصلت للمستشفي مصابة بخنق حول الرقبة مع وجود بعض العلامات التي تشير إلى وجود شبهة جنائية.
وقررت الشرطة التحفظ على الجثمان وإخطار النيابة العامة، التي قررت انتداب الطبيب الشرعي لفحص جثمان الطفلة ومعرفة سبب الوفاة فيما طلبت تحريات البحث الجنائية حول الواقعة.
وأكدت تحريات المباحث الجنائية، أن شقيق الطفلة حاول الاعتداء عليها إلا أنها رفضت وصرخت في وجهه فقام بخنقها بـ«إيشارب»، والتخلص منها خارج المنزل.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: جريمة في الإسماعيلية.. طفل تحرش بشقيقته وحين صرخت قتلها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.