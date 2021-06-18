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فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 18 يونيو 2021 05:09 مساءً - أدمن 11 دقيقة مضت آخر الأخبار 10 زيارة
كتبت – شيماء حفظي:
قفزت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، من العملة الصعبة لمصر، خلال العشر سنوات الماضية، بأكثر من 120% وفقا لبيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء اليوم الجمعة.
ووفقا للبيان، بلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال العام المالي الماضي نحو 27.8 مليار دولار، مقابل 12,6 مليار دولار خلال العام المالي 2010-2011.
ويرصد الرسم البياني، تطور تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال العشر سنوات الماضية.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: تحويلات المصريين العاملين بالخارج تقفز 120% خلال 10 سنوات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.