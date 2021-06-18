تراند الفن: تحويلات المصريين العاملين بالخارج تقفز 120% خلال 10 سنوات

كتبت – شيماء حفظي:

قفزت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، من العملة الصعبة لمصر، خلال العشر سنوات الماضية، بأكثر من 120% وفقا لبيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء اليوم الجمعة.

ووفقا للبيان، بلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال العام المالي الماضي نحو 27.8 مليار دولار، مقابل 12,6 مليار دولار خلال العام المالي 2010-2011.

ويرصد الرسم البياني، تطور تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال العشر سنوات الماضية.