شوف أقوى العروض الصيفية من بنده السعودية لشهر يونيو 2021

أقوى العروض الصيفية من بنده السعودية لشهر يونيو 2021، ومازال هايبر بنده السعودي في تقديم أضخم مالديه من عروض وتخفيضات تعمل على شد انتباه العميل وكسب ثقته، فتصل تخفيضاته إلى 50٪، وتشمل خصوماته كافة المنتجات والسلع التجارية، وتستمر فترة العرض لمدة أسبوع واحد كامل وأحياناً يتخطى العرض مدة الأسبوع ويستمر إلى أن تنفذ الكمية.

أقوى العروض الصيفية من هايبر بنده

عرض الكيلو من لبنة التركي السنبلة بسعر 17.95 بدلاً من 31.95 ريال

ثمن الكيلو من زيتون أسود اسباني كوبوليفيا بسعر 16.95 بدلاً من 26.25

عرض الكيلو من المخلل المشكل المصري 6.95 بدلاً من 9.95 ريال سعودي

سعر الكيلو من المكدوس السوري 17.95 بدلاً من 32.95 ريال سعودي

عرض ربع جرام من زيتون أخضر يوناني محشي باللوز بسعر 9.95.

عروض هايبر بنده السعودي على الأجهزة الكهربائية

تحتل مشتريات الأجهزة الكهربائية الجانب الأكبر من اهتمام العميل، حيثُ يحرص العميل على معرفة نسبة الخصومات التي تعرض على معظم الأجهزة الكهربائية كالغلايات والمكواة الكهربائية والرشاشات والثلاجات وخلافه، ونجد هنا عروض هايبر بنده على معظم الأجهزة الكهربائية تصل إلى أكثر من 20٪ فنجد على سبيل المثال الاتي:

سعر الغلايات سعة 1.7 لتر نوع مولينكس أسود اللون بسعر 99 ريال سعودي بدلاً من 1.75

عرض غلاية ستانلس ستيل تيفال بسعر 129 بدلاً من 189 ريالات

ثمن غلاية سعة 1.7 لتر نوع جيباس 45 ريال بدلاً من 65

سعر مكواة كهربائية نوع كولين 49 بدلاً من 75 ريال

عرض مكنسة كهربائية نوع كليك أون بسعر 99 بدلاً من 139 ريال سعودي

عرض تلاجة وايت ويستن هاوس 479 بدلاً من 599 ريال سعودي.

أحدث ألبوم صور عن عروض وخصومات هايبر بنده الصيفية

بنده السعودي

يعتبر بنده السعودي من أهم المحلات التي تعمل في قطاع التجزئة المتواجدة في كل أنحاء المملكة وخارجها، وتَمكنَ هايبر بنده من تكوين سمعة حسنة بين ملايين العملاء، فمنذ نشأته وهو يعمل على مبدء جودة المنتجات العالية، استطاع بنده من تكوين سلسلة من الفروع في الشرق الأوسط وفي منطقة الخليج على وجة الأخص.

ولقد غرد مسئولي هايبر بنده منذ قليل عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن يوجد في جميع فروع وأسواق الهايبر منتجات جولدن براون ذات المذاق المتميز.